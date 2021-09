Wcześniej PAP zapytała Jarosława Kaczyńskiego, czy jego partia "wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej jak sugeruje część polityków opozycji". Polityk odparł, iż "nie będzie żadnego polexitu". - To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej - zapewnił.

ZOBACZ: Szymon Hołownia w "Graffiti" o "okupacji europejskiej": Suski bredzi

Jak dodał, PiS "jest zdecydowanie za tym, aby doprowadzić do zakończenia kryzysu jaki widzimy w UE". - Traktaty w niemałym stopniu przestają obowiązywać, albo są wykorzystywane pretekstowo. Zasada równości państw też jest łamana i to w sposób bardzo drastyczny. Widać też tendencje do instrumentalizacji UE przez najsilniejsze państwa, w szczególności jedno: Niemcy. Temu musimy się przeciwstawiać. Jesteśmy za tym, by unijne traktaty zostały odpowiednio doprecyzowane tak, aby różnego rodzaju nadużycia były radykalnie utrudnione - objaśnił.

Prezes PiS: nie ma merytorycznych zastrzeżeń do polskiego KPO

Kaczyński przypomniał o trwającej Konferencji ws. Przyszłości Europy. Prezes PiS poinformował, że jego formacja chce "przedłożyć plan alternatywny wobec tego, który tam będzie prezentowany". - Mamy jasną wizję. Wiemy, że jej realizacja nie będzie łatwa, że to być może będzie proces wieloletni - powiedział.

Wicepremier dodał: - Chcemy być w Unii, ale jednocześnie chcemy pozostać suwerennym państwem. Chcemy by to, co zostało w traktatach zawarte, było bardzo ściśle przestrzegane. Są kompetencje wyłącznie unijne, w szczególności te dotyczące stosunków zewnętrznych w sferze gospodarczej, są kompetencje mieszane i są te, które pozostają wyłącznie w kompetencji państwa.

Zastrzegł przy tym, ze "sprawy wymiaru sprawiedliwości pozostają w wyłącznej kompetencji państw i nie mogą być przedmiotem tego rodzaju ingerencji, jakie w tej chwili następują". - Jest jeszcze jedna zasada, która musi być przestrzegana i musi być bardzo podkreślona w tej - można powiedzieć poprawionej Unii - czyli zasada równości państw. Jeśli coś wolno w jednym państwie, to znaczy, że wolno we wszystkich - uznał.

Zapytany, czy jest zmartwiony dalszym brakiem zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy odpowiedział: - Jasne, że wolałbym, aby był już zatwierdzony, ale z mojej wiedzy wynika, że żadnych merytorycznych zastrzeżeń nie ma. Natomiast zdaję sobie sprawę w jakiej fazie w tej chwili znajduje się UE i jak różne sprawy są rozgrywane. W dalszym ciągu uważam, że jest bardzo duża szansa na to, żeby Plan był w niedługim czasie zatwierdzony.

WIDEO - Lekarz wjechał autem w rodzinę. Zginęła kobieta w ciąży i trzyletnie dziecko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/PAP