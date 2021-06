Otwarto most na Mierzei Wiślanej. Przejechało po nim pierwsze auto

Otwieramy nową wakacyjną drogę przez Most Południowy nad budowanym kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej - powiedział w piątek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Nową przeprawą przejechały w piątek pierwsze samochody jadące wzdłuż Mierzei.

- Rok temu widzieliśmy pozostałości po wycince, a teraz mamy nową drogę lądową - powiedział wiceminister Gróbarczyk tuż przez otwarciem dla ruchu Mostu Południowego.

Otwarty w piątek Most Południowy to jeden z dwóch mostów bliźniaczych - drugi, Północny znajduje się bliżej Zatoki Gdańskiej. Między obiema przeprawami jest kapitanat. Dzięki nim ruch samochodów w momencie uruchomienia kanału żeglugowego będzie odbywał się płynnie.

Urząd Morski w Gdyni oraz wykonawca inwestycji, NDI/Besix, przekazał szczegółowe informacje dotyczące mostu.

Idealnie wyważony?

Jak podano, to jeden z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Jego łączna długość to ponad 60 metrów, masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą wynosi 550 – 560 ton.

Mimo tak specyficznej konstrukcji i masy, został on wyważony co do kilogramów.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

