Izba Dyscyplinarna SN decyduje ws. immunitetu sędziego Wróbla. Protest przed SN

Przed Sądem Najwyższym zorganizowano protest w obronie sędziego Wróbla. Głos zabrała m.in. była prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, która nazwała Włodzimierza Wróbla "doskonałym, wspaniałym naukowcem oraz dobrym sędzią", który według niej płaci "za narażenie się władzom".

- My nie możemy milczeć, kiedy państwo prawa jest już złamane. Właściwie trójpodziału władzy nie ma, bo rola ministra sprawiedliwości wykracza ponad to, do czego jest on uprawniony mocą konstytucji" - powiedziała Gersdorf. - On nie może brać na siebie obowiązków związanych z wydawaniem wyroków i ocenianiem ich, bo żaden minister nie jest sędzią sędziów - dodała.

Przekazała, że "trójpodział władzy zakłada, iż to sędziowie będą oceniać rządy, a nie odwrotnie". - Politycy nie mogą mówić, które wyroki są dobre, a które złe - podkreśliła.

"Napaść na SN?"

Obecną sytuację określiła mianem "wielkiej napaści na sędziów". - W tej chwili widzimy napaść na Sąd Najwyższy - powiedziała Gersdorf.

Przekazała, że "pod błahymi powodami" naciska się na sądy i przypomniała o przypadku, który zdarzył się za czasów, kiedy sprawowała funkcję przewodniczącej SN.

- Wyszukano przypadek niezwolnienia z zakładu karnego osób, które zostały uniewinnione. - mówiła. - To należy do administracji sądowej i osoby odpowiedzialne zostały przeze mnie ukarane. Zadanie to absolutnie nie należy do składów orzekających - dodała.

"Solidarność z Wróblem"

"Solidarność z Włodzimierzem Wróblem" przyszedł okazać RPO Adam Bodnar. - To jest miejsce, gdzie powinni być wszyscy, którzy szanują Konstytucję i wierzą, że Polska może być państwem prawa - powiedział.

- Jeżeli mamy takie autorytety w życiu publicznym, to powinniśmy okazywać im szacunek i wsparcie - dodał.

- To co się obecnie dzieje, to jawna kpina z państwa prawa. To kolejny etap dążenia do podporządkowania władzy sądowniczej centralnemu ośrodkowi władzy politycznej - zaznaczył Bodnar.

Jakie są zarzuty wobec sędziego?

Po ewentualnym uchyleniu przez Izbę Dyscyplinarną SN immunitetu sędziemu Wróblowi prokuratura zamierza postawić mu zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chodzi o doprowadzenie do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych i dotyczy sędziów SN: Włodzimierza Wróbla i Andrzeja Stępki.

Z informacji PK wynika, że sędziowie zasiadali w składzie Sądu Najwyższego, który w październiku 2019 r. uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu wobec mężczyzny skazanego na dwa lata pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. "Wbrew obowiązkowi nie sprawdzili, czy kara jest już wykonywana. Kroki takie podjęto dopiero po telefonie funkcjonariusza Służby Więziennej z zakładu karnego, w którym skazany był osadzony. Wskutek zaniechań sędziów mężczyzna spędził bezprawnie ponad miesiąc w zakładzie karnym" - poinformowała prokuratura.

Sędzia Wróbel nie uczestniczy w posiedzeniu. Przed sądem Izbą reprezentuje go troje pełnomocników: sędzia SN Wiesław Kozielewicz, mec. Sylwia Gregorczyk-Abram i mec. Agnieszka Helsztyńska.

Oświadczenie Wróbla

"Zarzut popełnienia przestępstwa to poważne oskarżenie bez względu na to, komu jest stawiany i z jaką intencją. W państwie prawa można się oczyścić z takiego zarzutu przed sądem. Izba Dyscyplinarna sądem nie jest" - pisał sędzia Wróbel w liście odczytanym 6 maja, gdy SN rozpoczął rozpatrywanie wniosku prokuratury.

Po wniosku prokuratury Sąd Najwyższy wydał oświadczenie, w którym napisano, że sędziowie nie sprawdzają osobiście wykonania zapadłych decyzji procesowych, a po ujawnieniu nieprawidłowości w tej sprawie były prowadzone postępowania dyscyplinarne przeciwko pracownikom sądu i wyciągnięte konsekwencje.

