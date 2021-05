Od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. siedmiu pacjentów z Centrum Medycznego ds. Weteranów im. Louisa A. Johnsona w Wirginii zmarło nagle, z niewyjaśnionych przyczyn. Powód był ten sam - zbyt niski poziom glukozy we krwi, co było tym bardziej dziwne, gdyż żaden z pacjentów nie był chory na cukrzycę.

W toku śledztwa okazało się, że za wszystkie śmierci odpowiedzialna była pielęgniarka Reta Mays. Kobieta w szpitalu zajmowała siębyła monitorowaniem stanu pacjentów. Nie miała prawa podawania żadnych leków pacjentom.

Sądowy lekarz ustalił, że zgony siedmiu pacjentów spowodowały zastrzyki insuliny. Jej śmiertelna dawka spowodowała hipoglikemię, czyli bardzo niski poziom cukru we krwi.

Reta Mays podała zastrzyki siedmiu weteranom. Do popełnienia 7 morderstw i jednego usiłowania przyznała się 14 lipca w sądzie federalnym.

Podczas rozprawy sędzia wytknął kobiecie, że podczas swoich nocnych dyżurów w 2017 i 2018 roku Mays wyszukiwała w internecie informacje o seryjnych morderczyniach. Obejrzała także na serial "Nurses Who Kill". - Wiedziałaś co robisz - powiedział sędzia okręgowy USA - Thomas Kleeh zanim skazał pielęgniarkę.

#BREAKING: Reta Mays is given seven consecutive life sentences plus 20 years for killing seven people while working as a nursing assistant at the Clarksburg VA. pic.twitter.com/9LjMEudNHq