Charles Michel przyznał, że choć państwa Unii Europejskiej opowiadają się za poszanowaniem własności intelektualnej, to popierają też to, aby w krótkim czasie usprawnić wytwarzanie tych preparatów na całym świecie poprzez zawieszenie patentów na szczepionki przeciwko COVID-19.

- Jesteśmy gotowi zaangażować się w tę kwestię w taki sposób, aby już wkrótce przedstawić konkretną propozycję - dodał Michel.

Morawiecki: Jestem za uwspólnotowieniem

- Zdecydowanie opowiadam się za tym, aby doszło do uwspólnotowienia patentów na szczepionki i do wzmocnienia produkcji - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. - Miesiąc przyspieszenia w produkcji, to miesiąc szybciej do pozbycia się epidemii - wskazał szef polskiego rządu, który od piątku przebywa w portugalskim Porto.

W sobotę Morawiecki uczestniczy w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Wcześniej reprezentował Polskę podczas Szczytu Społecznego.

ZOBACZ: Nieformalny szczyt UE. Morawiecki chce szybkiego uwspólnotowienia patentów szczepionek

Szef polskiego rzędu powiedział, że w piątek do późnych godzin nocnych odbywała się "bardzo gorąca debata" dotycząca szczepionek przeciw COVID-19, patentów na szczepionki oraz procesu szczepień w Europie. - Cały czas kładziemy nacisk, aby tych szczepionek właśnie w Europie i dla mieszkańców UE było jak najwięcej - powiedział. - Nam chodzi o to, ażeby firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Europie, w Unii Europejskiej mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności produkcyjne.

Morawiecki wyjaśnił także, ze zwiększona produkcja pozwoli na dostarczenie szczepionek do wszystkich krajów świata. Zaznaczył, że aby zwalczyć pandemię trzeba będzie zaszczepić 70, 80 proc. populacji całego świata.

WIDEO - Karambol w Kielcach. Samochód zmiażdżony przez dwie ciężarówki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/PAP/Polsatnews.pl