Raków Częstochowa zdobył Puchar Polski

Raków Częstochowa dołączył do listy triumfatorów piłkarskiego Pucharu Polski. W niedzielnym finale w Lublinie zespół Marka Papszuna wygrał 2:1 z mającą już w dorobku dwa zwycięstwa w rozgrywkach Arką Gdynia (1979, 2017).

Faworytem finałowego starcia był Raków, ale to pierwszoligowcy z Gdyni pierwsi śmielej zaatakowali. W 3. minucie Luis Valcarce zagrał z głębi pola, piłkę przejął Mateusz Żebrowski i znalazł się w dogodnej sytuacji, ale jego strzał z kilku metrów był minimalnie niecelny.

To była najlepsza okazja do otwarcia wyniku w pierwszej połowie. Później oglądaliśmy sporo walki - piłkarze z Częstochowy gnietli rywali, dążąc do zdobycia bramki, Arka udanie się broniła i próbowała kontratakować. Sytuacji podbramkowych było jednak niewiele.

Dopiero w końcówce przed kolejną szansą stanął Żebrowski, który minął bramkarza Rakowa, ale miał zbyt ostry kąt do oddania strzału. Po chwili Juliusz Letniowski uderzył z dystansu, jednak piłka minęła słupek bramki częstochowian. W odpowiedzi Ben Lederman przymierzył zza pola karnego, ale w środek bramki i Kacper Krzepisz bez trudu obronił. Tę próbę warto jednak odnotować, gdyż był to jedyny celny strzał w pierwszej części meczu.

Druga połowa rozpoczęta z większym animuszem

Piłkarze Rakowa z większym animuszem rozpoczęli drugą połowę. Ruszyli na bramkę rywali i stworzyli kilka sytuacji. Najgroźniejszą w 53. minucie Andrzej Niewulis, który niespodziewanie znalazł się w polu karnym gdynian, ale zamiast zamknąć akcję strzałem, próbował dośrodkowywać. Kilka minut później w polu karnym Arki szarżował Fran Tudor, a jego akcję zakończył strzał Patryka Kuna, zbyt lekki by zaskoczyć bramkarza.

W okresie naporu Rakowa akcję wyprowadziła Arka. Fabian Hiszpański założył siatkę jednemu z rywali, zagrał do Żebrowskiego, ten ruszył lewą stroną i próbował chyba dośrodkować do wbiegającego w pole karne Macieja Rosołka. Z nieudanego dośrodkowania wyszedł... perfekcyjny strzał. Piłka wpadła pod poprzeczkę, zaskakując nie tylko bramkarza, ale i samego strzelca.

Raków zerwał się do odrabiania strat, mieli wyraźną przewagę, ale zabiegi częstochowian długo nie przynosiły efektu. Dopiero w 81. minucie zdobyli wyrównującą bramkę. Po dośrodkowaniu z prawej strony obrońcy Arki nie zdołali wybić piłki z własnego pola karnego. Dopadł do niej Ivi Lopez, uderzył mocno i celnie, a bramkarz Arki był bez szans.

Pierwszy triumf Rakowa w Pucharze Polski

Gdy wszystko wskazywało już na dogrywkę, zabójczą kontrę wyprowadzili piłkarze Rakowa. Lopez ruszył na bramkę rywali, zagrał do Daniela Szelągowskiego, a ten wyłożył piłkę stojącemu przed bramką Davidowi Tijaniciowi, który dopełnił formalności. To trafienie przesądziło o sukcesie Rakowa, bo w końcowych minutach wynik nie uległ już zmianie.

To pierwszy triumf Rakowa w Pucharze Polski. Największym dotychczasowym wyczynem klubu w tych rozgrywkach był finał w 1967 roku, w który częstochowianie przegrali po dogrywce z Wisłą Kraków 0:2.

