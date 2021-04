Dziecko spadło na tory przed rozpędzony pociąg. Na pomoc ruszył zwrotniczy [WIDEO]

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia. Na nagraniu z monitoringu widać jak dziecko spaceruje ze swoim dorosłym opiekunem po peronie. Z każdą sekundą jednak, para niebezpiecznie zbliża się do krawędzi. Ostatecznie dziecko traci równowagę i spada na tory. W tle widać nadjeżdżający pociąg.

Choć opiekun wyciąga ręce, by pomóc dziecku, to nie jest w stanie zbliżyć się do krawędzi i go dosięgnąć. Do pary podbiega podbiega jednak przypadkowy mężczyzna. Najpierw podsadza dziecko, a następnie sam podciąga się i wskakuje na peron. Robi to w ostatniej możliwej sekundzie - rozpędzony pociąg mija stację. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0