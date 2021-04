Na wakacje z koronapaszportem? "Raport" dziś o godz. 21

Wakacje zbliżają się coraz większymi krokami, a wciąż nie wiemy, jak będą wyglądały. Czy znów większość Polaków spędzi je w kraju, czy spragnieni dalekich podróży będą szukać wszelkich sposobów na to, by wyruszyć w świat? Czy tylko zaszczepieni będą mogli swobodnie poruszać się po świecie? O tym dziś w "Raporcie". Reportaż Joanny Dressler.

Biura podróży i najbardziej popularne turystycznie kraje w Europie dwoją się i troją, by w tym roku choć w części odrobić zeszłoroczne straty.

Komisja Europejska proponuje nam podróże od połowy czerwca ze szczepionkowym paszportem. Co to dokładnie oznacza i czy tylko zaszczepieni będą mogli swobodnie poruszać się po świecie? Co z pozostałymi?

pgo/bas/Polsat News