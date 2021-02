Zaczynają budowę i znikają z pieniędzmi. Poszkodowani przez firmę z Krakowa

49-letnia Ewa Ostapczuk w Lublinie wynajmuje stancje. Kobieta kilka lat temu sprzedała swoje mieszkanie, by zrealizować marzenie. Budowa jednorodzinnego domu miała być dopełnieniem jej szczęścia. Niestety straciła ponad 100 tysięcy złotych, a wymarzony dom musiała wybudować sama.

Miał być dom szkieletowy

- Umowa zobowiązywała firmę do wykonania domu w technologii szkieletowej. Miał to być budynek wykończony z zewnątrz. Dom od a do z praktycznie. Miało pójść szybko. Dom miał powstać w ciągu 7 miesięcy. Umowa kończyła się 4 grudnia, a do tego czasu miałam wykonaną jednie płytę fundamentową - opowiada reporterom "Interwencji".

Krzysztof Karbowniczek spod Katowic też uwierzył krakowskiej spółce budującej domy. W efekcie stracił 218 tysięcy złotych i od dwóch lat musi sam budować swój dom. Do sądu nie pójdzie, bo koszty znacznie przekraczają możliwości finansowe rodziny. Dlatego skierował sprawę do prokuratury. Czeka na odpowiedź.

- Na początku współpraca była super. Żadnych podejrzeń. Po 4 miesiącach od podpisania umowy zaczęło się wymigiwanie od przyjazdu ekipy na budowę. Pandemia, wcześniej święta, no to urlopy i tak non stop. Nie został wylany nawet fundament. były tłumaczenia, że pandemia i nie ma pieniędzy na zbrojenie. Byliśmy zdziwieni, że nasze pieniądze gdzieś poszły, a na naszą budowę już nie ma - mówi "Interwencji".

WIDEO - Reportaż "Interwencji" o poszkodowanych inwestorach

Ich trzech i kilkanaście spółek

Poszkodowanych jest więcej. Łączy ich współpraca z Krzysztofem D., Sebastianem T. i Marianem B. osobami odpowiedzialnymi za kilkanaście spółek budujących domy szkieletowe. To oni zdaniem poszkodowanych mieli przywłaszczyć ich pieniądze oraz pozostawić ich z niedokończonymi budowami. Dotarliśmy do przedstawicieli spółek.

- Chcieli mnie zostawić z samym fundamentem, ale tutaj bank się postawił, że muszę dokończyć, żeby dostać kolejną transzę. Postawili ściany, dostali łącznie 290 tysięcy zł i zostawili budynek z oknami, ale niezabezpieczony. Więc budynek został zalany i zgnił. 200 tysięcy musiałam dołożyć, by był zdolny do zamieszkania – opowiada "Interwencji" Agnieszka Wywik-Zajglic, kolejna poszkodowana przez dewelopera.

- Straciłem około 70 tysięcy. Na szczęście ocknąłem się wcześniej i powiedziałem, że nie będę płacił za coś co nie dość, że spie***liście, nie przyznajecie się do tego, nie dokończyliście żadnego etapu, który mieliśmy w umowie - mówi Jakub Mrozek.

- Każdemu z nas na podobnym etapie, pod błahym pretekstem, czasami bez żadnego pretekstu, firma zrezygnowała z budowy. Prokuratura umorzyła, sąd stwierdził, że to jednak powództwo cywilne. Uznano, że zostaliśmy porzuceni na jakimś etapie, czyli firma wykonała jakieś ruchy. Według prawa wykazała dobrą wolę, (by wywiązać się z umowy i zbudować dom - red.). Straciłem około 90 tys. zł - dodaje Konrad Koniarz.

Poszkodowani stracili nadzieję

- Pod jednym adresem, gdzie jest fabryka domów, istnieje 14 różnych spółek. Gdzie te same osoby powielają się w zarządach. Są prezesami, wiceprezesami - opowiada Piotr Siuta, stracił 90 tysięcy złotych.

Właściciel firm Marian B. nie zgodził się a oficjalną wypowiedź przed kamerą. Przekazał jedynie, że "nie jesteśmy nikomu nic winni".

- Spółka ma kapitał zakładowy w wysokości 5 tysięcy zł, więc nawet jeżeli po 5 latach w sądach wygram, to maksymalną kwotę jaką dostanę, to jest 5 tysięcy. Przy moich 70 tys. zł straty to jest nic. A jeszcze są koszty sądowe, które muszę ponieść, adwokaci, więc szczerze mówiąc, ja odpuściłem sobie temat ścigania gościa w sprawie cywilnej - tłumaczy Jakub Mrozek.

Poszkodowani klienci spółki budowlanej stracili nadzieję na odzyskanie swoich pieniędzy. Krakowska spółka nadal prowadzi swoją działalność. Co jakiś czas zmienia tylko swoją nazwę.

hlk/ Polsat News, "Interwencja"