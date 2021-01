Poronienie. Najtrudniejsze chwile - przełamać tabu. "Raport" o 21:00

To dla wielu kobiet temat tabu. Jedno z najtrudniejszych w życiu przeżyć, o którym mimo upływu czasu zawsze ciężko będzie mówić. Poronienie. Co roku straty nienarodzonego dziecka doświadcza nawet 40 tysięcy Polek. W takim momencie najważniejsze jest odpowiednie wsparcie, by ze stratą nie trzeba było radzić sobie w samotności. Tabu próbują przełamywać osoby publiczne. O tym dziś w "Raporcie".