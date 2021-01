Jaśkowiak i Śpiewak gośćmi "Debaty Dnia" [OGLĄDAJ]

W niedzielę prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak skomentował informacje o przedterminowych szczepieniach przeciw Covid-19, które otrzymały znane osoby, m.in. Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Maria Seweryn oraz Andrzej Seweryn; łącznie ma być ich osiemnaście.

"Uważam, że artyści są naszym dobrem narodowym. Dajemy im ordery, robimy sobie z nimi zdjęcia (...). A może warto o nich zadbać bardziej konkretnie, póki żyją? Gdyby to ode mnie zależało, w pierwszej kolejności zaszczepiłbym honorowych obywateli Miasta Poznania. Naród powinien dbać o swoje elity. W Polsce, gdzie władza, mentalnie tkwiąca w socjalizmie, systemowo je niszczy, wciąż mamy z tym problem" - napisał na Facebooku.

Śpiewak: to lekarze są elitą, a nie multimilionerka Janda

Do sprawy odniósł się także warszawski aktywista Jan Śpiewak. - Honorowym wyjściem z sytuacji byłoby, gdyby Krystyna Janda i pozostałe 17 osób zgłosiły się na wolontariat w szpitalu i pracowały tam do końca pandemii - mówił "Wydarzeniom".

Z kolei na Facebooku nawiązał do postu Jacka Jaśkowiaka, uznając, że prezydent Poznania "usprawiedliwia specjalne traktowanie artystów".

"Nic to, że złamano prawo, nic to, że życie medyków jest przez to zagrożone (...) To oni są elitą a nie multimilionerka Krystyna Janda, która wykorzystała swoje koneksje, żeby wepchnąć się bez kolejki po szczepionkę - stwierdził.

Jego zdaniem, "ciężko o lepszy przypadek klasizmu ocierającego się o rasizm", a Polska "to ciągle jeden wielki folwark, w którym rasa panów rozdaje frukty, dzieli i rządzi po obu stronach politycznej barykady".

Aktorka Maria Seweryn o szczepieniu na COVID-19: "Weszłam zupełnie z boku"

