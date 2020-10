"Wzywam do spokoju". Prezydent Andrzej Duda o wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego

- Policja jest na posterunku. Po to ona jest, by władza zaprowadzała porządek. Nie ma potrzeby ani uzasadnienia, by powstawały inicjatywy oddolne - mówił w "Gościu Wydarzeń" prezydent Andrzej Duda odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, by członkowie PiS "chronili kościoły". Potępił z "całą mocą agresję" i zaapelował: - Wzywanie do tego jest nieodpowiedzialne. Wzywam do spokoju.