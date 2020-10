Podział Mazowsza. Kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu?

Sobolewski podkreślił w rozmowie z TVP Info, że Zjednoczona Prawica nie zrezygnowała z planów podziału Mazowsza. - Projekt ten najpóźniej w listopadzie trafi do laski marszałkowskiej i będzie procedowany - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Mówiliśmy o nim w kilku kampaniach"

Jak zaznaczył, jest to jeden z punktów programowych Zjednoczonej Prawicy. - Mówiliśmy o nim w kilku kampaniach, nie tylko parlamentarnych, ale i samorządowych. Chcemy teraz przystąpić do jego realizacji, dzieląc województwo mazowieckie na województwo mazowieckie i województwo warszawskie - wyjaśnił Sobolewski.

Według niego projekt ustawy jest obecnie "doszczegóławiany" i będzie zawierał załącznik opisujący kalendarz postępowania w ramach podziału Mazowsza. - Będzie załączony kalendarz kolejnych etapów; jednym z etapów będą wybory do sejmików województwa warszawskiego i województwa mazowieckiego - powiedział poseł PiS. Jak dodał, wybory te miałyby się odbyć w 2021 r.

Pomysł referendum

Szef Komitetu Wykonawczego PiS odniósł się też do niedawnych zapowiedzi obecnego marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika (PSL) dotyczących ewentualnego referendum w sprawie podziału regionu. - Rozumiem, że (marszałek Struzik) pokryje koszty tego referendum z własnej kieszeni, bo z tego, co wiem, to województwo mazowieckie ma dosyć duże zadłużenie - ironizował poseł PiS.

Przypomniał, że referendum takie nie będzie wiążące dla Sejmu. - To tylko potwierdza tezę, że obecny system zarządzania województwem mazowieckim, obecne władze powinny powoli przechodzić do historii - dodał Sobolewski.

Według szefa Komitetu Wykonawczego PiS w niedługim czasie do Sejmu mają trafić projekty dotyczące dalszych zmian w sądownictwie (nie wykluczył, że jednym z rozwiązań może być likwidacja sądów rejonowych) oraz projekt ustawy w sprawie tzw. dekoncentracji mediów.

Dotychczasowy podział Polski na 16 województw obowiązuje od 1999 r. W jego ramach wyodrębniono województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Warszawa, największe polskie miasto, jest stolicą woj. mazowieckiego.

autor: Marta Rawicz