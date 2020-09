"Jest wystarczająco dużo czasu". Schetyna o ułożeniu relacji w PO

"Jest wystarczająco dużo czasu, aby ułożyć relacje w @Platforma_org, jako największej partii opozycyjnej. Ale już dzisiaj musimy rozmawiać z naszymi partnerami z innych partii i ruchów społecznych o tym, jaka ma być Polska po PiS - wybory za trzy lata" - napisał we wtorek Schetyna na swoim profilu na Twitterze.

Były lider PO dołączył do wpisu link do wywiadu, którego udzielił we wtorek Onetowi Rano. Przekonywał w nim m.in., że "politycy partii opozycyjnych powinni wspólnie funkcjonować i szukać tego, co może ich połączyć, a nie atakować siebie nawzajem, czy wykorzystywać swoje słabości".

"Egzamin dojrzałości dla całej klasy politycznej"

Odnosząc się do "maratonu wyborczego" z ostatnich miesięcy, ocenił, że opozycja potrzebuje "wyciągnąć z tego to, co było najważniejsze i najbardziej pozytywne".

"To jest egzamin dojrzałości dla całej klasy politycznej opozycji. Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska, jako największe ugrupowanie opozycyjne, musi w pierwszej kolejności zdać ten egzamin, musi pokazać dojrzałość. I to jest moment, w którym te relacje, ten pomysł, plan polityczny, musi być autorstwa Platformy Obywatelskiej, musi być wymyślony i wprowadzany przez największą partię opozycyjną, przekonując partnerów" - powiedział Grzegorz Schetyna.

PAP