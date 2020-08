Marek Posobkiewicz w programie "Gość Wydarzeń" - oglądaj

W niedzielę potwierdzono prawie połowę mniej nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W sobotę było ich 900, zaś w niedzielę 581 nowych chorych. W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia informuje o wysokiej liczbie dziennych przyrostów zachorowań. Rozwój epidemii w Polsce będzie jednym z tematów rozmowy.

Powrót do szkół i bezpieczeństwo dzieci także zostaną poruszone w rozmowie z byłym głównym inspektorem sanitarnym.

Koronawirus w pogotowiu

13 dyspozytorów pogotowia ratunkowego we Wrocławiu jest zakażonych koronawirusem, a ponad 20 przebywa na kwarantannie. Dyspozytornia funkcjonuje normalnie, ale w ograniczonym składzie osobowym.

ZOBACZ: Koronawirus w dwóch jednostkach pogotowia ratunkowego we Wrocławiu

Realizowane są wszystkie zgłoszenia - podano w komunikacie. Z kolei w innej podstacji w tym mieście zakażenie potwierdzono u jednego z pracowników. 50 osób skierowano na kwarantannę.

Szkoły w Wielkiej Brytanii

Ponowne otwarcie szkół niesie za sobą mniejsze ryzyko długoterminowych szkód dla dzieci niż ich pozostawanie w domach - oświadczył w niedzielę naczelny lekarz Anglii Chris Whitty.

Przyznał, że rząd musi "zrównoważyć ryzyko" w kwestii tego, czy dzieci powinny wrócić do szkół, ale dodał, że jego zdaniem uczniowie bardziej ucierpią nie chodząc do nich, niż chodząc, nawet podczas obecnej pandemii.

ZOBACZ: Wielka Brytania: pozostawienie dzieci w domach gorsze niż powrót do szkół

- Po pierwsze, dowody na to, że niechodzenie do szkoły na dłuższą metę szkodzi dzieciom, są przytłaczające, to obejmuje ich długoterminowe perspektywy. Zwiększa to ryzyko nierówności, umacnia głęboko zakorzenione problemy, zwiększa ryzyko, że w dłuższej perspektywie czasowej będą w złym stanie psychicznym i fizycznym - wyjaśnił.

WIDEO - "W Małopolsce II fala pandemii już jest". Dyrektor szpitala bije na alarm Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ polsatnews.pl