Więcej kibiców na stadionach już od soboty

Kibice na obiektach sportowych, m.in. stadionach piłkarskich i żużlowych, będą mogli zajmować do 50 procent ich pojemności. Stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw.

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że z powodu pandemii koronawirusa obiekty sportowe mogły być maksymalnie wypełnione w 25 procentach ich pojemności.

W piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca "zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii".

Zgodnie z przedstawionym tydzień wcześniej projektem rozporządzenia podwyższono m.in. limit publiczności na obiektach sportowych z 25 do 50 procent.

Kibice na co drugim miejscu

Według jednego ze stosownych punktów, "na stadionach i boiskach (...) w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych (...) w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności".

Rozporządzenie wprowadza zapis, że w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym - z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób - może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się bezpośrednio obsługą wydarzenia.

Na otwartym powietrzu - bez udziału publiczności

Na obiektach sportowych - tak aby "w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności".

Natomiast na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi - bez udziału publiczności.

Na basenach zostało udostępnione publiczności "co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności".

bia/ PAP