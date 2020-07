Ogromne, dzikie składowisko opon w mazurskim lesie

Do lasu i na pole w gminie Purda (woj. warmińsko-mazurskie) ktoś wywiózł ok. 500 tys. zużytych opon samochodowych i zbiorniki po paliwie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Jak nieoficjalnie dowiedział się Polsat News, mogli oni działać na zlecenie firmy utylizującej odpady.

Daleko do zabudowań, w 20-metrowym wąwozie przy polu rzepaku, znalazło się - jak wstępnie oszacowano - blisko pół miliona zużytych opon samochodowych.

- W piątek ok. godz. 18:00 kolega, któremu wyrzucono kilkaset opon na działkę, poinformował mnie, że na naszą działkę również zostały wyrzucone. Nawet bym tam nie zajrzał, bo jest to miejsce, w które się nie chodzi, bo tam nie ma po co chodzić - mówił Polsat News dzierżawca terenu.

Sprawcy nie wiedzieli, że w okolicy zainstalowano monitoring.

Część śmieci podrzucono także w okolicach Klebarka Wielkiego. Właściciel tego terenu również chce zachować anonimowość. Relacjonował reporterce Polsat News, że razem z pracownikiem wytropił podejrzanych. Według świadków, dwóch mężczyzn wyrzucało odpady, a trzeci stał na czatach.

Prokuratorskie śledztwo

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 28 i 33 lat. Zostali już przesłuchani. Śledczy na razie nie informują o szczegółach sprawy.

Reporterka Polsat News dowiedziała się nieoficjalnie, że mogli oni działać na zlecenie firmy, która utylizuje odpady.

- Na miejscu pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Badane są okoliczności zdarzenia. Śledczy ustalają m.in., skąd pochodziły opony - przekazał mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Zebrany materiał dowodowy trafił do prokuratury Olsztyn-Południe, która prowadzi śledztwo.

Dzierżawca i właściciel gruntu złożyli zawiadomienia i oczekują, że sprawcy posprzątają ich tereny. Za urządzenie nielegalnego wysypiska grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

