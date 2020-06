Złote Globy przełożone. Powodem koronawirus

HFPA zapowiedziało też, że w nadchodzących tygodniach przekaże szczegóły dotyczące nowej daty zaprezentowania nominacji do Złotych Globów i kryteriów kwalifikacji dla filmów i seriali.

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz