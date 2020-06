Aktywista LGBT spotkał się z prezydentem. Wiemy o czym rozmawiali

"Powiedziałem, że popieram związki partnerskie. Że to praktyczne rozwiązanie problemu, który inaczej będzie tylko powracał. Pan prezydent się nie zgodził, sugerując "status osoby najbliżej" jako lepsze rozwiązanie. Ja nie zgodziłem się z jego argumentami, on z moimi" - informuje aktywista.

Relacjonował, że w rozmowie z Andrzejem Dudą wskazał iż "proces zmiany/uzgadniania płci niepotrzebnie zmusza osoby transseksualne do pozywania swoich rodziców". "Moim zdaniem jest to dziwna, poniżająca procedura. Pan prezydent zgodził się, że trzeba zobaczyć, o co tu chodzi i co może powinno się zmienić".

Ataki za wyrażanie uczuć

Zwrócił uwagę, że w Polsce "istnieje za duże przyzwolenie społeczne na ataki wobec par homoseksualnych wyrażających uczucia (trzymanie się za rękę itd.) w miejscach publicznych". "Prezydent przyznał, że przemoc w takich sytuacjach jest absolutnie nieakceptowalna" - napisał.

Jak zaznaczył, powiedział prezydentowi, że "LGBT jako akronim to ludzie, ale w sumie częściej chodzi o progresywną, lewicową ideologią". "Porównałem to do próby tworzenia nowego Proletariatu dla skrajnej lewicy. Pan Prezydent widział to podobnie" - relacjonował.

"Zgodziliśmy się co do tego, że absolutnie nie może być mowy o wprowadzaniu takich kategorii prawnych jak "mowa nienawiści". Nie może być tak, że krytyka jakichś grup jest zabroniona. Poza tym, takie terminy to słowa-wytrychy: znaczą wszystko i nic" - napisał Bart Staszewski.

"Obaj zgodziliśmy się, że nie może być w prawie czegoś takiego, jak "zbrodnia z nienawiści". Zbrodnia to zbrodnia. To, że jej ofiarą padł np. gej nie sprawia, że powinna za nią podążać cięższa kara. Ostatecznie, wszyscy mają być równi przed prawem" - dodał.

"Mniejszości nie mogą wymuszać praw na większości"

Przyznał, że zarówno on jak i prezydent byli zdania, że "mniejszości nie mogą wymuszać praw na większości". "Prezydent kategorycznie odrzucił opcję małżeństw. Ja, mimo że przyznałem, że homo-małżeństwa są ok, powiedziałem, że demokracja jest ważniejsza: skoro Polacy się na to nie zgadzają, to nie można ich zmuszać. Zmuszanie kończy się na niekorzyść zmuszającego" - poinformował Bart Staszewski.

"Obaj byliśmy zdania, że obecne skupianie się na LGBT to medialna histeria. Cała rozmowa była uprzejma. Trwała pół godziny i odbywała się praktycznie 1:1. To podsumowanie jest oczywiście moim podsumowaniem. Napisałem je najbardziej obiektywnie, jak umiałem" - wyjaśnił.

Jeszcze przed spotkaniem Bart Staszewski przyznał, że przyszedł "pokazać panu prezydentowi twarze dzieci, które popełniają samobójstwa z powodu homofobii w Polsce". - To jest mój główny przekaz, dla którego tutaj jestem, bo na nic nie liczę, jeżeli chodzi o pana prezydenta - dodał Staszewski. Pytany, czy oczekuje od Andrzeja Dudy słowa przepraszam, odpowiedział: "oczywiście byłoby świetnie, gdyby pan prezydent przeprosił za swoje słowa, byłoby świetnie, gdyby partia PiS przestała szczuć na osoby LGBT, byłoby świetnie, gdyby pan prezydent wycofał się z tej Karty, którą podpisał, która także szczuje na osoby LGBT". Jak odbiera gest Biedronia? Na pytanie, jak odbiera gest Roberta Biedronia, który mówi, że dopóki nie padnie słowo przepraszam nie będzie uczestniczył w tych rozmowach powiedział, że "każdy ma swoją wrażliwość". - Ja uważam, że jest duża grupa ludzi, która chce się spotkać z panem prezydentem, jest duża grupa ludzi, która oczekuje przeprosin. Ja także oczekuję tych przeprosin, ale mimo wszystko chce się spotkać z panem prezydentem i pokazać mu osoby, które popełniają np. samobójstwo z powodu homofobii w Polsce - wskazał aktywista LGBT. Dopytywany, czy nie boi się, że prezydent wciągnie go w grę kampanijną przyznał, że "miał obawy, ponieważ cały czas politycy bawią się nimi". - Mówią, że albo jesteśmy tematem zastępczym, albo nie powinniśmy wychodzić, bo to zaszkodzi jakiemuś temu czy innemu kandydatowi, także to nie jest nic nowego, co słyszymy. Głowa państwa powiedziała, że zgodzi się na spotkanie ze mną, po tym jak ją poprosiłem o to spotkanie i teraz zobaczymy, co będzie dalej - mówił Staszewski. Pytany czy ma oczekiwanie, jak Robert Biedroń, żeby np. pan prezydent wyszedł z inicjatywą ustawodawczą, albo podpisał ustawę dotyczącą związków partnerskich odpowiedział, że "byłoby idealnie". - To się mieści w prerogatywach prezydenta RP, żeby wychodzić z inicjatywą ustawodawczą - dodał. "Absolutnie pewien standard w Europie" Jak mówił, "związki partnerskie, małżeństwa lub adopcje to jest absolutnie pewien standard w Europie, który powinien być również w Polsce". Dodał, że penalizacja "mowy nienawiści" to powinna być "pierwsza ustawa, która w ogóle powinna być wniesiona". - Bo to, co się dzieje teraz w Polsce, te rzeczy, które mówią politycy, które mówią hierarchowie Kościoła katolickiego są niedopuszczalne, nie powinny paść ze ust żadnego polityka, ani księdza, a już tym bardziej po prostu człowieka - podkreślił Staszewski. Prezydent Andrzej Duda zaprosił na środę na 11.30 do Pałacu Prezydenckiego Roberta Biedronia oraz jego matkę Helenę Biedroń, a także aktywistę LGBT, którego prezydent spotkał w Lublinie podczas wiecu wyborczego. Biedroń w środę na konferencji prasowej pod Pałacem Prezydenckim podziękował Andrzejowi Dudzie za zaproszenie wystosowane dla niego i dla mamy. "To na pewno jest ważny gest, ważny moment, bo warto rozmawiać, jestem człowiekiem dialogu i za każdym razem, kiedy ktoś zaprasza mnie do tego dialogu, to chciałbym skorzystać z szansy na rozmowę; także w tym przypadku chciałbym powiedzieć panu prezydentowi, że to zaproszenie przyjmuję" - powiedział europoseł. "Tego słowa do dzisiaj zabrakło" Jak dodał, przyjmuje zaproszenie prezydenta pod jednym warunkiem. "Że powie pan proste słowo, które niewiele kosztuje, ale będzie dużo znaczyło dla milionów Polaków, powie pan: przepraszam" - mówił. - Tego słowa do dzisiaj zabrakło - zaznaczył Biedroń. Zaproszenie odrzuciła również matka polityka Lewicy. - Jeżeli Pan naprawdę chce się spotkać, to proszę przeprosić - napisała Helena Biedroń w opublikowanym we wtorek oświadczeniu. W sobotę na spotkaniu w Brzegu prezydent powiedział: "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia". Wskazał, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię. - To jest taki neobolszewizm - stwierdził wówczas Duda.

WIDEO - Czarnek: "ci ludzie nie są równi ludziom normalnym". Mamy komentarz rzecznika rządu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP, polsatnews.pl