"Areszt spędziłem w totalnej izolacji". Wywiad z Misiewiczem w sobotę w Tygodniku Polsatnews.pl

Choć zaczynamy się od fachowych porad, jak pić wódkę. Będzie ich udzielał… Bartłomiej Misiewicz. To bardziej spowiedź niż wywiad w którym były rzecznik MON opowiada nam o tym, jak wyglądało jego życie w areszcie, skąd bierze pomysły na biznes i czy nadal ma kontakt z Antonim Macierewiczem. Szczera rozmowa w której polityczna kuchnia kończy się zrzuceniem zawrotnej liczby kilogramów.

W Tygodniku zawsze jest też miejsce na analizy, których mistrzem jest Piotr Zaremba. Nasz stały gość martwi się o służbę zdrowia i broni Marcina Szumowskiego. Dlaczego? Argumenty Zaremby zawsze warto poznać.

A jak pandemia zmieni nasze życie? Paulina Socha- Jakubowska zderza tu teorię z praktyką i zastanawia się czy będziemy w stanie zwolnić? Hasła: slow life czy zero waste sprawdzają się, jako hashtagi w mediach społecznościowych, ale czy to dobry sposób na życie?

Na pewno Wojciech Brzeziński wie, jak przeprowadzić symulację takiego życia. Wie jednak też kilka rzeczy, które powinny nas zacząć martwić…. Przede wszystkim to, jak jesteśmy dezinformowani. Ten tekst, to wyprawa do świata deepfake’ów w którym trudno oddzielić prawdę od manipulacji.

Dla tych, którzy zwątpią już we wszystko… pomocną dłoń wyciąga Grzegorz Dobiecki. Z takim przewodnikiem jest łatwiej wtedy, gdy w gąszczu globalnych wydarzeń zaczynają się nam mieszać ich sensy i znaczenia. Ten tekst to rozprawa z symbolami bez których trudno zrozumieć dziś rzeczywistość. Grzegorz Dobiecki tłumaczy dlaczego tak naprawdę amerykańscy policjanci klękają przed demonstrantami i co jest dziś najlepszym lekarstwem.

red