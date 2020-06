Poznaliśmy kalendarz wyborczy. "Debata Dnia" o g. 19:50 [OGLĄDAJ]

W drugiej części programu gośćmi Grzegorza Jankowskiego będą: politolog Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego i politolog Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas konferencji prasowej oficjalnie ogłosiła termin tegorocznych wyborów prezydenckich. Głosowanie odbędzie się 28 czerwca, a także 12 lipca, jeśli do rozstrzygnięcia będzie potrzebna druga tura wyborów.

Z kalendarza wyborczego wynika, że do 5 czerwca ma nastąpić zawiadamianie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych, a do 10 czerwca zgłaszanie do PKW m.in. nowych kandydatów na prezydenta.

Pomoc w zbieraniu 100 tys. podpisów dla Rafała Trzaskowskiego zaoferował sztab wyborczy Andrzeja Dudy. - Jeżeli Rafał Trzaskowski będzie miał problemy, by zebrać 100 tys. podpisów, jesteśmy do dyspozycji, gdyby trzeba było pomóc - zapewnił w środę Krzysztof Sobolewski, członek sztabu Andrzeja Dudy i sekretarz generalny PiS.

grz/ polsatnews.pl