Co z wyborami? Oświadczenie marszałka Senatu

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) zgłosił w poniedziałek na posiedzeniu komisji szereg poprawek do ustawy o organizacji wyborów prezydenckich, m.in. dotyczącą zwrotu kosztów Poczcie Polskiej. W związku z tym, zamiast przystąpić do głosowania, zarządzono przerwę. Prof. Tomasz Grodzki wygłosi o godz. 18:15 oświadczenie. Transmisja w polsatnews.pl

Po godzinie 14 wznowiono posiedzenie trzech senackich komisji: praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawczej, by poddać pod głosowanie poprawki zgłoszone do ustawy o organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich.

45 poprawek do ustawy o wyborach

Do głosowania jednak nie doszło, ponieważ wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) zgłosił do ustawy szereg poprawek. W związku z tym, zarządzono przerwę w posiedzeniu komisji do godz. 16.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że w związku ze zgłoszonymi przez Pęka poprawkami poprosi do siebie szefa senackiego klubu PiS Marka Martynowskiego. - Ja bym prosił przewodniczącego Martynowskiego do siebie, bo jest to trzecie posiedzenie komisji, poprzednie były wielogodzinne. Rozumiem, że pojawiają się na koniec nowe poprawki ze strony tych, którzy zarzucali nam - niesłusznie - obstrukcję. Więc teraz ta obstrukcja będzie spowodowana tym, że nie widzę możliwości, żebyśmy zaczęli obrady (plenarne - red.) o godz. 16, zaczniemy je najwcześniej o godz. 17, 18 - powiedział.

W sumie zgłoszono 45 poprawek, które są obecnie analizowane przez senatorów.

Lokale wyborcze czynne w godz. 6-22

Po zakończeniu przerwy, komisje przyjęły poprawkę dotyczącą wydłużenia czasu głosowania w wyborach prezydenckich. Zgodnie z nią lokale wyborcze mają być czynne w godz. 6-22.

Przyjęto również poprawkę, która dopuszcza udzielenie poparcia zgłoszonym nowym kandydatom na prezydenta za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kandydaci na prezydenta zbierali 100 tys. podpisów niezbędnych do rejestracji w sposób tradycyjny, na papierze.



Centrum Informacyjne Senatu poinformował, że marszałek Tomasz Grodzki wygłosi o godz. 18:15 oświadczenie.

grz/ PAP, polsatnews.pl