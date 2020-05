Od początku epidemii znacznie spadła liczba zgonów. Tak twierdzi branża pogrzebowa

Wprowadzony w połowie marca lockdown spowodował, że - rzadziej opuszczając mieszkanie - byliśmy również mniej narażeni na zainfekowanie się innymi chorobami niż COVID-19.

Mniej wypadków i zabiegów w szpitalach

Według Państwowego Zakładu Higieny od 16 marca do 7 maja odnotowano o połowę mniej zachorowań na grypę i choroby grypopodobne niż to miało miejsce w analogicznym okresie poprzedniego roku.

ZOBACZ: W tydzień więcej chorych na grypę, niż zakażonych koronawirusem od początku epidemii

Ponieważ zmniejszył się ruch na drogach, spadła liczba śmiertelnych wypadków, co potwierdza Komenda Główna Policji.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że z powodu ograniczenia pracy przychodni czy szpitali oraz wykonywanych tam planowanych zabiegów chirurgicznych, spadła liczba zgonów będących ich następstwem.

Jak przekonuje w rozmowie z polsatnews.pl. prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak, w marcu liczba zgonów w niektórych częściach Polski zmniejszyła się nawet o 40 proc. - Najwyższe spadki rejestrowaliśmy na Podlasiu, Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie. W powiecie parczewskim było to nawet powyżej 40 proc. - wylicza Czyżak.

Najmniej zgonów odnotowano w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

W skali całego kraju w marcu liczba zgonów miała zmniejszyć się o ok. 30, a w kwietniu nieco wzrosnąć, ale nadal miała ona być niższa niż w ubiegłym roku, średnio o 20 proc.

Ponad 400 tys. zgonów rocznie

- Odnoszę się do danych które przekazało nam ok. 300 członków naszego stowarzyszenia z różnych miast - zaznaczył Robert Czyżak.

- Trzeba pamiętać, że największa liczba zgonów przypada zawsze na okres wiosenny i jesienny, natomiast corocznie utrzymuje się ona w Polsce mniej więcej na podobnym poziomie. W 2019 r. było ich nieco więcej, bo po raz pierwszy przekroczyliśmy 400 tys. - kontynuuje. - W skali roku, gdy ludzie zaczną masowo wychodzić z domów, na pewno to się wyrówna - przewiduje prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Czyżak podkreśla również, że z analogicznych powodów liczba zgonów w innych krajach Europy również ma tendencję spadkową. - Oprócz oczywiście Włoch i Hiszpanii, gdzie system opieki zdrowotnej załamał się. Ale w tej chwili i u nich sytuacja zaczyna się poprawiać. We Francji natomiast liczba zgonów zwiększyła się w ośrodkach opiekuńczych oraz szpitalach, jednak w ogólnym zestawieniu utrzymuje się na tym samym poziomie co wcześniej. Poziom porównywalny do Polski obserwujemy w Danii czy w Norwegii - wylicza ekspert.

Danych tych nie potwierdza Główny Urząd Statystyczny, gdyż ostatnio opublikowane dotyczą lutego. Wkrótce w Biuletynie Statystycznym mają być udostępnione dane za marzec.

Przedstawiciel branży pogrzebowej nie komentuje tych rozbieżności. - Liczba czynnych (zarejestrowanych jest więcej) biur pogrzebowych w Polsce wynosi obecnie 1500-1800, a każdy z członków naszej izby reprezentuje jeden zakład. Mało prawdopodobne, aby w pozostałych firmach statystyki aż tak się różniły - uważa Czyżak.

WIDEO - Ciało obdarte ze skóry i rozczłonkowane. Wstrząsające szczegóły zbrodni na Pomorzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/zdr/ polsatnews.pl