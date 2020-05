Niedzielna msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej w Polsat News i polsatnews.pl [OGLĄDAJ] od 9:00

W przeddzień 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II widzowie Polsat News mogą uczestniczyć w mszy świętej transmitowanej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zgodnie z zaleceniami rządu z powodu epidemii koronawirusa w nabożeństwach może brać udział ograniczona liczba osób. Episkopat zachęca wiernych do uczestnictwa w mszach on line. [OGLĄDAJ] od godz. 9:00.

Decyzją rządu od niedzieli 17 maja w mszach będzie mogło brać udział więcej wiernych. Teraz na jedną osobę ma przypadać nie 15 metrów kwadratowych, jak do tej pory, lecz - 10. Pozwoli to wejść do świątyń większej liczbie chętnych.

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie jednorazowo będzie mogło wziąć udział w nabożeństwie 667 osób, z czego 300 w Panteonie Wielkich Polaków - dolnej części kościoła. Decyzja była związana z rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, który w poniedziałek 18 maja skończyłby 100 lat.

ZOBACZ: Ile osób może przyjść na mszę? Od dziś nowe zasady

- Na setne urodziny naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który zmienił losy świata, zmienił losy Polski, od najbliżej niedzieli chcemy, żeby to była jedna osoba na 10 metrów kwadratowych w całej powierzchni kościoła, kaplicy, w której odbywa się nabożeństwo i myślę, że dzięki temu więcej wiernych będzie mogło uczestniczyć w mszach świętych, nabożeństwach - wyjaśnił nowe zasady premier Mateusz Morawiecki.

Wcześniej obowiązujący limit w kościołach zezwalał na wpuszczenie do środka jednej osoby na 15 m2.

ZOBACZ: Setne urodziny św. Jana Pawła II. Jak będą wyglądały obchody?

17 maja z okazji przypadającej dzień później 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły miała się odbyć pielgrzymka do Rzymu. Z powodu pandemii koronawirusa została ona odwołana.

WIDEO - Podwójny cud we wsi na Opolszczyźnie. Urodził się chłopiec Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl