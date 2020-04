"Debata Dnia". Transmisja od godz. 20

Premier poinformował, że od 4 maja pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni będą zwolnieni z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny. Minister zdrowia zachęca tymczasem do nieposyłania dzieci do żłobków i przedszkoli, jeśli nie jest to konieczne. "Debata Dnia" w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 20