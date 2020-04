Co się dzieje z Kim Dzong Unem? Satelity prawdopodobnie namierzyły jego pociąg

Od kilku dni w mediach pojawiają się sprzeczne informacje o stanie zdrowia Kim Dzong Una. Przywódca Korei Północnej nie był widziany publicznie od dwóch tygodni, nie pojawił się m.in. na jednym z najważniejszych świąt państwowych - obchodach z okazji urodzin jego dziadka. Eksperci opublikowali zdjęcia satelitarne, na których uchwycono pociąg najprawdopodobniej należący do Kima.

Zdjęcia satelitarne zostały opublikowane przez 38north.org stronę internetową waszyngtońskiego think tanku specjalizującego się w badaniach Korei Północnej. Na zdjęciach uchwycono 250-metrowy pociąg, który stoi na stacji w Wonsan w prowincji Kangwon nad Morzem Japońskim.

W okolicy znajduje się luksusowy kurort Kim Dzong Una. To tam - według doniesień południowokoreańskiego dziennika "The Chosun Ilbo" - przywódca Korei Północnej miał się schronić na początku marca w obawie przed koronawirusem.

Według analityków z 38north.org, pociąg na stacji w Wonsan najprawdopodobniej należy do Kima i jego rodziny.

Kurort Kim Dzong Una w Wonsan

Pojawił się przed 21 kwietnia

Nie jest jasne, kiedy dokładnie pociąg pojawił się na stacji. Pojazdu nie widać na zdjęciach satelitarnych z 15 kwietnia, ale pojawia się już na obrazach wykonanych 21 i 23 kwietnia.

"Obecność pociągu nie potwierdza miejsca pobytu przywódcy Korei Północnej ani nie wskazuje na stan jego zdrowia, ale ma znaczenie dla doniesień, że Kim przebywa w tym elitarnym obszarze na wschodnim wybrzeżu kraju" - oceniają eksperci think tanku, cytowani przez Associated Press.

Opancerzony pociąg to ulubiony środek transportu północnokoreańskich przywódców. W kwietniu ub. roku Kim pojechał nim do oddalonego o 800 kilometrów Władywostoku. Spotkał się wówczas z Władimirem Putinem. Przywódcy rozmawiali o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

"Stan wegetatywny" vs. "dochodzi do siebie"

Spekulacje o złym stanie zdrowia koreańskiego przywódcy pojawiły się 20 kwietnia. Telewizja CNN informowała, opierając się na źródłach w amerykańskiej administracji, że Kim Dzong Un jest w poważnym stanie po przejściu poważnej operacji chirurgicznej.

Jedną z przesłanek ku temu miałaby być nieobecność Kima na jednej z najważniejszych uroczystości państwowych - obchodach 108. urodzin swojego dziadka, założyciela Korei Północnej Kim Ir Sena.

W piątek Reuters - powołując się na trzy niezależne źródła - informował, że władze Chin wysłały 23 kwietnia do Korei Północnej grupę ekspertów mających pomóc w leczeniu przywódcy tego kraju.

Z kolei w sobotę tokijski magazyn "Shūkan Gendai" - powołuje się na relację domniemanego członka chińskiej grupy lekarzy - informował, że północnokoreański przywódca znajduje się "w stanie wegetatywnym". Hongkońska stacja telewizyjna HKSTV informowała natomiast o śmierci Kima. Tym rewelacjom zaprzeczały jednak południowokoreańskie źródła cytowane przez agencję Reutera - według nich Kim dochodzi do siebie po operacji serca.

"Najbardziej zaufane źródła to te japońskie"

- Fakt, że wszystkie źródła są tak niespójne oznacza, że nikt nie wie gdzie jest prawda. Zdecydowanie najbardziej zaufałbym źródłom japońskim, nawet bardziej niż południowokoreańskim. Trzeba wiedzieć, że w Korei Północnej mieszkają Koreańczycy, którzy wyemigrowali z Japonii po wojnie w latach 60-tych. To oni mają najwięcej informacji na temat spraw wewnętrznych - mówił w sobotę polsatnews.pl doktor Nicolas Levi adiunkt w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, autor 7 książek związanych z Półwyspem Koreańskim. Zapewnił jednak, że ostrożnie podchodziłby do doniesień "Shūkan Gendai" - o stanie wegetatywnym południowokoreańskiego przywódcy, dodając, że taka sytuacja "byłaby bardzo mało prawdopodobna".

- Drugie najpewniejsze źródło to źródła chińskie. W przypadku HKSTV mówimy o źródłach powiązanych z Hong Kongiem, ale nie z Chinami kontynentalnymi. Najlepiej byłoby sprawdzić źródła chińskie, ale one o niczym nie informują. Oznacza to, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje w Korei Północnej - dodał.

Ekspert zapewnił, że "w żadnym wypadku nie zaufałby źródłom amerykańskim". - Już w przeszłości wiele razy słyszeliśmy, że dany polityk Korei Północnej nie był widziany, zmarł, a po paru tygodniach pojawiał się się ponownie - przypomniał.

- Nawet jeśli byłaby sytuacja, że Kim Dzong Un znalazłby się w stanie wegetatywnym, to elity północnokoreańskie, tak jak w przypadku śmierci Kim Dzong Ila i Kim Ir Sena mają już przygotowany plan "w razie co". Kiedy Kim Ir Sen zmarł nagle w lipcu 1994 r. to wtedy kraj zamknął się na trzy lata - dodał ekspert.

W opinii Nicolasa Leviego władza pozostanie w "rodzinie Kimów". Ma to związek z rosnącą pozycją siostry Kim Dzong Una - Kim Jo Dzong.

