"Zarabiaj na e-handlu". Konferencja minister rozwoju od godz. 14

"Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu" - zachęca ministerstwo rozwoju. O szczegółach poinformuje wicepremier Jadwiga Emilewicz - minister rozwoju i Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

- Staram się codziennie rozmawiać z przedsiębiorcami. Jesteśmy w stałym kontakcie i mam nadzieję, że wiedzą jak trudną mamy sytuację, ale też czują się przez nas zaopiekowani - mówiła w niedzielę w Polsat News wicepremier.

- Podaliśmy etapy i to jest najważniejsze. Przyszły tydzień to tzw. nowa normalność i nowe zasady zachowania, kolejne to odblokowywanie systematyczne handlu, później usług, a na końcu aktywności w czasie wolnym - wyjaśniła Emilewicz.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus



Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków:

analiza przyrostu zachorowań,

wydajność służby zdrowia,

realizacja wytycznych sanitarnych.

W niedzielę w "Gościu Wydarzeń" minister Emilewicz przypomniała, że w poniedziałek rozpoczyna się pierwszy etap odmrażania gospodarki, który "będzie wiązał się z nową normalnością, czyli nauczeniem się przez nas wszystkich nowych standardów zachowania: chodzenia w maseczkach, utrzymywania dystansu". - To potrzebne do uruchomienia kolejnego etapu, czyli systematycznego odblokowywania handlu, kolejny etap to usługi, a następny infrastruktura czasu wolnego - tłumaczyła.

Dodała, że każdy etap będzie kończył się ewaluacją, dokonaną przez ministra zdrowia.

- Z całą pewnością mogę dziś powiedzieć, że ewaluacji pierwszego etapu, który rozpocznie się jutro, minister zdrowia dokona w następny piątek. Jeśli krzywa wzrostu zachorowań nie podniesie się zbyt gwałtownie, wówczas kolejny etap będziemy mogli ogłosić prawdopodobnie po tygodniu - wyjaśniła minister.

- Każdy następny etap, ponieważ one już w sposób znaczący podniosą liczbę interakcji między nami, będzie trwał nie mniej niż dwa tygodnie. Tyle trwa wykluwanie się, rozwój wirusa i ten moment, kiedy zaczynamy zarażać - mówiła w programie "Gość Wydarzeń".

