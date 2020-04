Wielkanoc z Polsat News. Droga Krzyżowa w Watykanie [OGLĄDAJ]

Wielkanoc to najważniejsze święto w Kościele katolickim. W związku z pandemią koronawirusa i obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd wierni nie mogą gromadzić się w kościołach. W trosce o nich na antenie Polsat News w najbliższych dniach będziemy transmitowali najważniejsze wielkanocne uroczystości. W piątek od godziny 20:55 będzie można oglądać Drogę Krzyżową, którą poprowadzi papież Franciszek.

W tym roku święta Wielkanocne będą wyglądały zupełnie inaczej. Aby móc je duchowo przeżywać zostając w domu, Polsat News pokaże najważniejsze uroczystości.

Transmisje w Polsat News

W Wielki Piątek na antenie Polsat News od godz. 20:55 będzie można oglądać Drogę Krzyżową, którą poprowadzi papież Franciszek.

Droga Krzyżowa, która tradycyjnie odprawiana była w Koloseum, w tym roku została przeniesiona na plac św. Piotra. Krzyż wokół kolumnady będą nieśli przedstawiciele służby zdrowia oraz osadzeni z więzienia Due Palazzi w Padwie.

Rozważania do poszczególnych stacji napisali więźniowie, ich rodziny, pokrzywdzeni przez przestępców oraz służba penitencjarna.

W Wielką Sobotę o godz. 12 na antenie Polsat News będzie transmisja symbolicznego poświęcenia pokarmów, modlitwy Anioł Pański i przesłania kard. Kazimierza Nycza ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W Niedzielę Wielkanocną i Wielkanocny Poniedziałek o godz. 9 będą transmitowane msze również ze Świątyni Opatrzności Bożej.

Inicjatywy wspierające wymiar duchowy życia Polaków

Grupa Polsat przez cały czas trwania epidemii angażuje się w inicjatywy wspierające wymiar duchowy i religijny życia Polaków.

W niedziele o godz. 9:00 na antenie Polsat News można obejrzeć mszę świętą ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, a o 10:30 mszę świętą dla dzieci transmitowaną w Polsat Rodzina również z wyjątkowego dla wiernych kościoła. Obie relacje są dostępne także w serwisie Ipla TV.

Dodatkowo na Facebooku kanału Polsat Rodzina oraz na polsatnews.pl codziennie o godz. 16:00 w okresie Wielkiego Postu publikowane były specjalne internetowe rekolekcje "Przemyślenia w czasach zarazy". Były one prowadzone przez duszpasterzy z różnych zakonów i stron Polski, na co dzień prowadzących program "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć" w Polsat Rodzina.

