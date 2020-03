Dwie osoby zmarły z powodu koronawirusa. Kolejne przypadki zakażeń

Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego i lubelskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego i 1 osoby z woj. małopolskiego.

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu we Wrocławiu zmarły dwie osoby - 41-letni oraz 71-letni mężczyzna, którzy mieli choroby towarzyszące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 927/12 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)." - poinformował resort zdrowia.

Najwyższy bilans dzienny od wybuchu epidemii

We wtorek badania laboratoryjne potwierdziły koronawirusa u 152 osób - to najwyższy bilans dzienny od wybuchu epidemii. Łączna liczba zakażonych w Polsce wynosi 901 przypadków, spośród nich 10 zmarło - wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia.

Najwięcej nowych przypadków stwierdzono we wtorek w woj. mazowieckim - 37. W woj. dolnośląskim stwierdzono 33 przypadki, w łódzkim - 18, małopolskim - 16, śląskim i zachodniopomorskim po 10, podkarpackim - 7, lubelskim - 6, lubuskim - 5, warmińsko-mazurskim - 4, opolskim i wielkopolskim po 2, kujawsko-pomorskim i pomorskim po 1.

Dziesięć osób zmarło

MZ podało również we wtorek, że w szpitalu w Cieszynie zmarła dziesiąta osoba zakażona koronawirusem. To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące.

We wtorek po południu MZ poinformowało, że liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa wynosi 1479, a objętych kwarantanną 62 tys. 511. Liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju to 104 tys. 529; zaś objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 53 tys. 426 osób.

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Ścisła kwarantanna

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną, dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sama nie ma objawów. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.

Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. Chodzi np. o pracę w jednym budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować stan zdrowia.