Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej. Transmisja w polsatnews.pl od godz. 9:00

- Transmisje mszy świętych przeżywamy tak, jak byśmy byli w kościele, skupiamy się na Eucharystii i nie robimy innych rzeczy, wykonujemy gesty liturgiczne np. znak krzyża, włączamy się w śpiew i odpowiadamy na wezwania celebransa – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

ZOBACZ: Fundacja Biedronki przeznaczy 50 mln zł na pomoc seniorom

- Nie musimy klękać lub stać podczas transmisji, ale możemy. Piękne jest, gdy rodzina razem przeżywa Mszę świętą. Widać wtedy wyraźnie co to znaczy "Kościół Domowy" – modlimy się razem w domu i jesteśmy częścią Kościoła – zaznaczył rzecznik KEP.

"Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie"

Rada Stała Komisji Episkopatu Polski poinformowała w czwartek, że "mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia" rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca niektórym grupom wiernych. Wskazano, że dotyczy to osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać również osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

ZOBACZ: Koronawirus lubi gotówkę. WHO i rząd rekomendują płatności bezstykowe

"Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe" - podkreślono w komunikacie.

Rada Stała Episkopatu wprowadza również zasady mające obowiązywać do 29 marca w czasie sprawowania liturgii w kościołach. Wskazano, że kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

Powstała lista transmisji mszy świętych z całej Polski

Na stronie KEP www.episkopat.pl została opublikowana lista transmisji mszy św. z całej Polski. Coraz więcej parafii wprowadza transmisje na żywo. Internet staje się w obecnej sytuacji ważnym narzędziem, który łączy ludzi na modlitwie. Dzięki temu możemy być razem, nie będąc razem fizycznie - powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

W wypowiedzi przekazanej PAP przez biuro prasowe Episkopatu Polski ks. Rytel-Andrianik wyjaśnił, że w związku z trwającym stanem epidemii, polscy biskupi zachęcili, aby korzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i przeżywać ją za pośrednictwem transmisji. Oprócz strony internetowej www.episkopat.pl także wiele diecezji publikuje spisy transmisji z lokalnych parafii. - Listy z pewnością nie zawierają wszystkich transmisji, ale są pomocne dla szukających mszy świętej w konkretnej diecezji lub o określonej godzinie – dodał rzecznik KEP. W Polsat Rodzina o godzinie 10:30 zostanie z kolei nadane nabożeństwo dla dzieci.

Polsat Rodzina to stacja o profilu familijnym. W ofercie widzowie znajdą programy poradnikowe, edukacyjne bajki dla dzieci, rodzinne seriale i filmy, magazyny i serie popularnonaukowe oraz programy o tematyce chrześcijańskiej. Szefem kanału Polsat Rodzina jest Marek Zając. Polsat Rodzina zajmuje 52 pozycję na dekoderach Cyfrowego Polsatu.

WIDEO - Warszawska firma udostępnia testy molekularne w kierunku koronawirusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

luq/ polsatnews.pl, PAP