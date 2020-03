Opozycja domaga się przełożenia wyborów. Borys Budka w "Wydarzeniach i Opiniach"

Lider PO Borys Budka zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by wstrzymał swą kampanię wyborczą, tak jak uczynili to kandydaci opozycji. W środę szef Platformy będzie gościem Piotra Witwickiego w programie "Wydarzenia i Opinie". W programie także rozmowa z Pawłem Borysem z Polskiego Funduszu Rozwoju. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od 19:25.