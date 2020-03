Jaka decyzja prezydenta ws. 2 mld zł dla TVP? "Polityka na Ostro" od godz. 20

Prezydent Andrzej Duda do piątku musi podjąć decyzję, co zrobić z nowelą ustawy, na mocy której do TVP i Polskie Radia trafiłyby prawie 2 mld zł rekompensaty. W czwartkowej "Polityce na Ostro" Agnieszka Gozdyra porozmawia na ten temat z wiceministrem obrony Marcinem Ociepą oraz posłem PSL Markiem Sawickim.