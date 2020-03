Wiosenna ramówka Polsatu [TRANSMISJA]

Wieczór z Gwiazdami Polsatu to zapowiedź wiosennej oferty stacji. Jakie seriale, programy i filmy widzowie będą mogli oglądać w najbliższych miesiącach na antenie Telewizji Polsat? Kto pojawił się na czerwonym dywanie? Oglądaj transmisję z prezentacji wiosennej ramówki Telewizji Polsat.

Niesamowite emocje, zacięta rywalizacja i spektakularne zwycięstwa! To wszystko czeka nas wiosną na antenie Polsatu. Zapraszamy na dwa nowe programy: muzyczny talent-show "The Four. Bitwa o sławę" oraz reality-show dla przyszłych zawodników MMA "Tylko Jeden". A także uwielbiane przez widzów: "Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Nasz nowy dom" oraz seriale obyczajowe i komediowe.

Jaka będzie ta wiosna? Pełna barw w słonecznej tonacji, ciepła i emocjonalna, uczuciowa i zaskakująca, rodzinna i rozrywkowa, pasjonująca i niezapomniana. Włącz Polsat.

WIDEO - Maluje całym ciałem. Bo niedźwiedziem jest

