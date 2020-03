Robert Biedroń podsumowuje pierwszy miesiąc kampanii [TRANSMISJA]

Szef sztabu Biedronia Tomasz Trela poinformował, że w niedzielę w Warszawskim Domu Technika NOT zostanie podsumowany pierwszy etap kampanii wyborczej. - To jest zjazd koordynatorów komitetów wyborczych Roberta Biedronia. Tych komitetów jest założonych w Polsce ponad 500 - przekazał.

Według Treli spotkanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza, otwarta w formie konwencji, gdzie przewidziane są przemówienia Biedronia, Czarzastego i Zandberga. Jak dodał spotkanie to będzie interaktywne, połączone z przemieszczaniem się i zadawaniem pytań uczestnikom. Druga część zamknięta, będzie szkoleniem dla koordynatorów i rozmową z nimi, gdzie przekazywane będą informacje dotyczące tego, jak prowadzić kampanię face to face oraz door to door.

Szef sztabu Biedronia zaznaczył, że podczas niedzielnego zjazdu podsumowane zostaną dotychczasowe działania komitetów, ich aktywność, a także przekazane informacje, ilu wolontariuszy się do nich zapisało; rozdzielone zostaną także zadania na marzec i przekazane materiały promocyjne.

- Będziemy mówić o mobilizacji na drugi etap kampanii, a ten drugi etap będzie polegał na tym, że wolontariusze, politycy, parlamentarzyści, samorządowcy, wszyscy mają jak najwięcej materiałów rozkolportować face to face - zapowiedział Trela.

zdr/ PAP