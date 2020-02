"Niech ludzie kupują samochody". Poseł Konfederacji radzi jak walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym

- W moim województwie pomorskim, w 90 miejscowościach idzie się na przystanek godzinę. Są takie miejscowości, gdzie w ogóle nie dojeżdża transport publiczny. Ludzie są po prostu wykluczeni - zaczęła swoją wypowiedź Maciejewska.

- Niech ludzie po prostu kupują samochody - przerwał wypowiedź Sośnierz.

Po tych słowach pomiędzy uczestnikami programu wywiązała się ożywiona dyskusja. Prowadząca Agnieszka Gozdyra zapytała, czy Sośnierz nie jest w swoich twierdzeniach "oderwany od rzeczywistości". Z kolei Maciejewska zarzuciła posłowi, że ten nie ma zielonego pojęcia "jak wygląda życie w małych miejscowościach".

Banaszak: muszę się zgodzić z Lewicą

- Ludzie jakoś dojeżdżają. W ten sposób natomiast znowu marnujemy pieniądze na państwowe autobusy, które będą nieefektywne, zamiast dać ludziom zarobić na to, żeby ci, którzy nie mają samochodów, też woleliby mieć samochód - odpowiedział Sośnierz.

- Bardzo wiele osób, szczególnie kobiet, które pod swoją opieką mają dzieci, osoby starsze nie mogą się wydostać z małych miejscowości. Kobiety, które doświadczają przemocy w małych miejscowościach nie mogą jechać i poprosić o pomoc, nie mają dostępu do lekarzy - powiedziała Maciejewska.

Adam Banaszak z Porozumienia przyznał, że "wykluczenie transportowe to po prostu fakt". - Sam jestem zszokowany, ale w tym przypadku muszę się zgodzić z Lewicą. (...) Gdyby to wykluczenie byłoby przynajmniej w możliwie dużej części zlikwidowane, to napędziło by też gospodarkę - zapewnił.

- Nie. To byłaby irracjonalna alokacja kapitału i rozmieszczenie ludzi - skomentował Sośnierz.

