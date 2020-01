Katastrofa samolotu w Afganistanie. Media: 83 osoby na pokładzie

Do zdarzenia doszło około godz. 13:10 lokalnego czasu (około godz. 8:40 w Polsce). Samolot należał do zagranicznych linii lotniczych, a na pokładzie znajdowały się 83 osoby - poinformowały afgańskie media. Nie wiadomo, czy komuś udało się przeżyć.

Plane crashed in #Ghazni belonged to a foreign airline: provincial governor's office https://t.co/9W0n0aAXzf

Szef linii lotniczych zaprzeczył, że samolot należał do jego firmy

Wcześniej agencja Reutera przekazała, że rozbił się samolot Ariana Afghan, powołując się na "trzech oficjeli", a szef Ariana Afghan miał oficjalnie powiadomić afgańskie władze o katastrofie.

- Nic nie zakłóciło lotów, które obsługiwały w poniedziałek Ariana Afghan: z Heratu do Kabulu i z Heratu do Delhi - powiedział Mirwais Mirzakwal, szef tego przewoźnika.

Drugi wiceprezydent Afganistanu Sarwar Danish potwierdził, że był to samolot pasażerski - poinformowała telewizja 1TVNewsAF.

UPDATE: Afghan Second Vice President Sarwar Danish confirms passenger plane belonging to Ariana Afghan Airlines has crashed in #Ghazni's Deh Yak district https://t.co/9W0n0aAXzf