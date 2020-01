Drony pomagają w walce z smogiem. Władze Poznania przedłużają akcję

Poznań nie ustępuję w walce ze smogiem. Władze miasta zadecydowały, że chcą przedłużyć akcję antysmogową z wykorzystaniem specjalistycznych dronów. Kontrole mają potrwać do marca, a drony będą latały nie tylko w dzień, ale również w nocy. Jest to odpowiedź na uwagi mieszkańców, którzy podkreślali, że właśnie wieczorami najczęściej pali się w piecach.

- Realizując budżet obywatelski dron dokonywał oblotu w ciągu 30 dni. W tym czasie objął sprawdzeniem ponad 22 tys. budynków, a szczegółowej analizie poddano spaliny z 230 kominów. Na bazie tych wyników strażnicy dokonywali kontroli już na terenie nieruchomości, w wyniku czego ujawniono 25 nieprawidłowości i nałożono mandaty karne - powiedziała Polsat News Marta Hyżak-Spychała, zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kierzek-Koperska podkreśliła, że drony to główne narzędzie nie tylko do walki z trucicielami, ale także do budowania świadomości społecznej.

- Mam nadzieję, że to narzędzie spowoduje, że ludzie widząc, że nie jesteśmy bezczynni na to, że powietrze jest zanieczyszczone, dron lata, nikt nie może czuć się bezkarny - dodała.

