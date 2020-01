Nietypowa akcja Volkswagena - ukryli w górach auto. Kto je znajdzie, zostanie jego właścicielem

Szwedzki oddział niemieckiego koncernu postanowił w nietypowy sposób wypromować nowego Volkswagena Passata. Gdzieś w górach starannie ukryto samochód w specjalnym miniaturowym salonie, a osoba, która go odnajdzie, stanie się jego właścicielem. Akcja potrwa do 21 stycznia, o ile nikt wcześniej nie znajdzie auta.

Akcję "polowania" na volkswagena nazwano "The No Show Room". Od 2 stycznia firma na Instagramie umieszcza codziennie nowe wskazówki, które mają pomóc w poszukiwaniach. Do dziś jednak nikt na ukryty egzemplarz nie natrafił.

W kampanii promocyjnej koncernu wystąpiły m.in. szwedzkie biegaczki narciarskie, trzykrotna mistrzyni i sześciokrotna wicemistrzyni olimpijska, dwunastokrotna medalistka mistrzostw świata Charlotte Kalla i trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów Frida Karlsson.



Nowy Passat Alltrack 4Motion wprowadzany jest na rynek z napędem na cztery koła, zwiększonym prześwitem i usprawnionym układem hamulcowym oraz wyposażonym w reflektory IQ.LIGHT Led Matric - zapobiegają oślepianiu nadjeżdżających z przeciwka kierowców.

grz/luq/ polsatnews.pl