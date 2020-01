Kierwiński i Skurkiewicz w "Wydarzeniach i Opiniach"

Prezydent Donald Trump powiedział, że USA są gotowe do pokoju z każdym, kto go szuka. Wezwał też Europę, Chiny i Rosję do wyjścia z porozumienia nuklearnego z Iranem, i negocjowania nowego układu z Teheranem. O sytuacji na Bliskim Wschodzie w programie "Wydarzenia i Opinie" Bogdan Rymanowski porozmawia z Wojciechem Skurkiewiczem, wiceszefem MON z PiS i Marcinem Kierwińskim, posłem PO.