Konne wozy znad Morskiego Oka będą kursowały dłużej

W okresie świąteczno-noworocznym Tatry szturmują tłumy turystów, a największą popularnością cieszy się właśnie Morskie Oko. W poprzednich latach kilkakrotnie zdarzyło się, że turyści zbyt późno wyruszali na ten trakt, a wracając byli zaskoczeni, że nie ma już transportu na dół.

W grudniu już po godz. 15.00 w Tatrach zapada zmrok. Dotychczas wozy czy sanie konne o tej porze kursowały do godz. 16.00.

Droga na Morskie Oko. Niektórym ciężko pokonać ją po zmroku

W 2015 r. blisko 10 osób oczekiwało nad Morskim Okiem na pomoc, ponieważ nie byli wstanie samodzielnie zejść w ciemności szeroką drogą do Palenicy Białczańskiej. Sytuacja powtórzyła się również w 2017 r., kiedy grupa około 45 osób poprosiła służby ratunkowe o pomoc przy zejściu na dół.

Droga do Morskiego Oka to szeroki, wyasfaltowany trakt, który wiedzie przez las na długości ok. 7 km. Morskie Oko to najbardziej popularny kierunek turystyczny w Tatrach. Każdego roku ten zakątek gór odwiedza ponad milion turystów.

