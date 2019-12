Ponad 45 żubrów do odstrzału. "Próba powrotu do najgorszych praktyk"

"Nadleśnictwa Krynki i Borki złożyły wnioski o zgodę na odstrzał ponad 30 żubrów przez myśliwych. Z kolei Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zgodę na zabicie 15 żubrów w stadzie bieszczadzkim" - informuje Greenpeace Polska. Według aktywistów działania myśliwych to "ignorowanie głosu kilkudziesięciu tysięcy Polek i Polaków".

Nadleśnictwo Borki chce odstrzelić 12 żubrów, z kolei Krynki - 20. Swoje wnioski mają argumentować chorobami i nadmierną agresywnością zwierząt. Aktywiści wskazują, że odstrzały będą dokonywane przez myśliwych, a mięso, skóry i głowy zabitych żubrów mają być przeznaczone na sprzedaż.



"Ochrona za pomocą wiedzy, a nie strzelby"

"Organizacje pozarządowe przypominają, że w kwietniu 2018 r. Generalny Dyrektor Lasów Państwowych zabronił komercyjnej sprzedaży polowań na żubry, a ewentualne odstrzały miały być wykonywane przez pracowników nadleśnictwa. Wnioski złożone przez Nadleśniczych z Borek i Krynek wydają się być niezgodne z decyzją Dyrektora Generalnego LP lub dowodem na to, że tamten zakaz już nie obowiązuje" - mówi cytowana w komunikacie Greenpeace Polska Agata Szafraniuk z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Z kolei Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jak wynika z informacji Greenpeace, wydał zgodę na odstrzał 15 żubrów "w celach diagnostycznych". W taki sposób będzie można stwierdzić, czy okazy zaraziły się gruźlicą cielęcą od byków. Aktywiści twierdzą, że takie działanie jest "kuriozalne" i zabija się zwierzęta, które nie mają żadnych zewnętrznych objawów choroby.

- Żubry muszą wreszcie zacząć być chronione z użyciem wiedzy naukowej, a nie strzelby - przekonuje Przemysław Chylarecki z Fundacji Greenmind.

"Ignorowanie głosu kilkudziesięciu tysięcy Polek"

Małgorzata Górska z Greenpeace Polska ocenia z kolei, że działania to "próba powrotu do najgorszych praktyk" i "omijanie polskiego i międzynarodowego prawa". - To ignorowanie głosu kilkudziesięciu tysięcy Polek i Polaków, którzy podpisując petycję Greenpeace opowiedzieli się przeciw polowaniom na żubry. Mamy dość kolejnych prób podejmowanych przez zwolenników zabijania żubrów - dodała.

"Fundacja ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi, Fundacja Greenmind i Greenpeace Polska wystąpiły do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o dopuszczenie do udziału w postępowaniach w sprawie odstępstw od zakazu zabijania osobników chronionego gatunku zwierząt" - poinformowali aktywiści.

To nie pierwszy raz kiedy Greenpeace Polska zwraca uwagę na zgody, które na odstrzał żubrów otrzymują Nadleśnictwa Borki i Krynki. Na początku 2019 r. Nadleśnictwo Borki otrzymało pozwolenie na odstrzał 20 zwierząt. Wówczas Małgorzata Górska mówiła wprost: "przedstawiciele Nadleśnictwa sprzedają polowania".

Z kolei w 2018 r. Nadleśnictwo odstrzeliło 12 żubrów. Wówczas Greenpeace sprzeciwiając się polowaniom na żubry, wystosowało apel do ministerstwa środowiska. Podpisało się pod nim 84 tys. osób.

Około 1900 żubrów w Polsce

Cała polska populacja żubrów liczy blisko 1900 okazów. Zwierząt przybywa - mimo że praktycznie wyginęły one w początku lat 20. Jest to jeden z nielicznych gatunków na świecie, których status na Czerwonej Liście IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody) poprawił się z zagrożonego (EN) na narażony (VU), ale o ich przyszłość wciąż trzeba bardzo dbać.

