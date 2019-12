Kulisy walki z przestępczością narkotykową. Reportaż "Wydział" w Polsat News w środę o 13:30

Ten reportaż to także unikalna okazja, żeby zobaczyć jak wyglądają laboratoria, w których produkuje się narkotyki. Zazwyczaj są to brudne, zapuszczone pomieszczenia, pełne różnych substancji chemicznych wydzielających ostry, żrący zapach. Jedno z takich laboratoriów znajdowało się w oborze.

Likwidacja takich miejsce jest dla policjantów niebezpieczna. Nieumiejętne obchodzenie się z odczynnikami chemicznymi grozi wybuchem lub pożarem.

Dziesiątki zatrzymanych, narkotyki o dużej wartości

Każdego miesiąca informuje się o co najmniej kilku zakończonych powodzeniem akcjach wymierzonych w przestępczość narkotykową.

Dziesięć osób zatrzymanych oraz zabezpieczona amfetamina, marihuana i haszysz to wynik ostatnich działań stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze rozbili kolejną grupę podejrzaną o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków na terenie podwarszawskich miejscowości. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Może im grozić do 12 lat więzienia.

Wcześniej w wyniku działań KAS i CBŚP udało się udaremnić największy przemytu kokainy z co najmniej ostatnich 30 lat. Policjanci zatrzymali transport o wartości ok. 2 mld zł.

