"Jak poślubić milionera" w kichach od 29 listopada. "To poradnik jak odnaleźć miłość"

Co można, a czego nie wolno robić na pierwszej randce? Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień? Już dziś premiera komedii romantycznej "Jak poślubić milionera" z Małgorzatą Sochą i Michałem Malinowskim w roli głównej. Transmisję z premierowej gali poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna, jej relacja w czwartek od 19:30 w Polsacie. Od piątku, 29 listopada film można obejrzeć w kinach.

"Jak poślubić milionera" to komedia romantyczna dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwych związkach. Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, biorą sprawy w swoje ręce i zapisują się na kurs gwarantujący znalezienie drugiej połówki.

Z filmowym poradnikiem po miłość

- Ten film jest takim poradnikiem jak odnaleźć miłość i co zrobić, aby pierwsza randka nie była ostatnią - mówi Małgorzata Socha, odtwórczyni roli Alicji.

- Kiedy poznajemy bohaterkę, którą gram, to jest ona osobą, która boi się marzyć. Ma poczucie, że nic się w jej życiu nie zmieni. Decyduje się wziąć udział w kursie, który prowadzi Sonia - Małgorzata Foremniak. Dzięki szkoleniu otwiera się na to co daje jej los i życie. Idzie z falą - zdradza na antenie Polsat News Socha.

Według aktorki praca na planie filmu była przyjemna, o czym jej zdaniem widzowie sami się przekonają, bo "czuć dobrą energię z ekranu".

Cała rozmowa z odtwórcami głównych ról w filmie "Jak poślubić milionera":

Komedia romantyczna: "Jak poślubić milionera"

Odtwórcą głównej roli męskiej jest Michał Malinowski, czyli filmowy Adam.

- Adam to jest były piłkarz, ale wczepił się w ten świat celebrycki i się go mocno trzyma. Świetnie się też w tym świecie odnajduje. Po czym poznaje prawdziwą miłość - mówi w porannym programie Polsat News Malinowski. Zdradza, że w filmie 'milionerów jest paru, ale wiadomo że to miłość jest najcenniejsza".

Na ekranie oprócz Małgorzaty Sochy i Michała Malinowskiego widzowie zobaczą mnóstwo gwiazd, m.in. Mikołaja Roznerskiego, Małgorzatę Foremniak, Justynę Steczkowską czy Edytę Olszówkę.

Od 29 listopada film będzie można zobaczyć w kinach.

Transmisję z premierowej gali poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna, zapraszamy w czwartek, 28 listopada od 19:30 do Polsatu.

las/ Polsat News