Dziesięcioro Wietnamczyków ukrywało się w tirze ze sklejką. Chcieli się dostać do Polski

Dziesięciu nielegalnych migrantów pochodzących z Wietnamu próbowało przedostać się z Litwy do Polski ciężarówką przewożącą ładunek sklejki. W nielegalnym przekroczeniu granicy pomagał im Polak, kierowca samochodu.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali na drodze krajowej nr 8 w Budzisku polską ciężarówkę, przewożącą ładunek sklejki.

Dziesięcioro Wietnamczyków za sklejką

Podczas szczegółowego sprawdzania naczepy okazało się, że w środku, między deklarowanym towarem ukrywa się dziesięć osób. Byli to obywatele Wietnamu w wieku od 21 do 41 lat, jedna kobieta i dziewięciu mężczyzn. Żadna z podróżujących naczepą osób nie miała dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce.

W czwartek w ramach readmisji Wietnamczycy zostali przekazani stronie litewskiej.

W nielegalnym przekroczeniu granicy cudzoziemcom pomógł Polak, kierowca ciężarówki. 44-letni kierowca ciężarówki został zatrzymany.

Odpowie za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Tragiczny los imigrantów

W środę w naczepie ciężarówki na terenie parku przemysłowego w południowo-wschodniej Anglii znaleziono ciała 39 osób, obywateli Chin. Policja wyjaśnia, czy w sprawę przemytu ludzi były zaangażowane zorganizowane grupy przestępcze.

Ofiarami najtragiczniejszego w skutkach zdarzenia tego typu w historii Wielkiej Brytanii byli również Chińczycy. W czerwcu 2000 r. w porcie w Dover w kontenerze ciężarówki znaleziono ciała 58 chińskich nielegalnych imigrantów, którzy się udusił. Tylko dwie osoby przeżyły. Rok później holenderski kierowca samochodu został skazany na 14 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi.

emi/hlk/ polsatnews.pl, PAP