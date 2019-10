Śmierć Magdaleny Żuk. W "Skandalistach" detektyw stawia ważne pytania

Co wydarzyło się 2,5 roku temu w Egipcie? Po co właściwie pojechała tam Magdalena Żuk i dlaczego zginęła? Dlaczego to śledztwo trwa tak skandalicznie długo i dlaczego polscy prokuratorzy są dopiero na etapie tłumaczenia egipskich dokumentów? - m.in. na takie pytania Agnieszka Gozdyra w programie "Skandaliści" będzie próbowała odpowiedzieć ze swoim gościem - detektywem Marcinem Popowskim.

Dwa i pół roku od tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie polska prokuratura jest dopiero na etapie tłumaczenia dokumentów z egipskiego śledztwa. Zdesperowana rodzina kobiety próbuje ustalić prawdę na własną rękę.



Fragmenty rozmów, analiza obrażeń



Historię Magdy prześledził także detektyw Marcin Popowski wraz z dziennikarzami "Interwencji" Polsatu. To właśnie Popowski będzie gościem najbliższego programu "Skandaliści".



- Detektyw sformułował ważne pytania, między innymi dlaczego do prowadzenia śledztwa po polskiej stronie wytypowano kobietę, skoro śledczy muszą zdawać sobie sprawę z różnic kulturowych między Polską a Arabską Republiką Egiptu i z tego, że w tamtejszych realiach stanowi to utrudnienie w kontaktach. Trudno zrozumieć także brak przeprowadzenia eksperymentów procesowych na miejscu zdarzenia - opowiada o najbliższym odcinku prowadząca program Agnieszka Gozdyra.



Jak dodaje, "w programie pokażemy fragmenty rozmów, które dziennikarze Polsatu nagrali na miejscu, w Mars Alam, z mieszkającą tam Polką. Pokażemy także, że obrażenia na ciele Magdaleny wskazują, że jej samodzielny skok z okna szpitala był co najmniej wątpliwy. Czy dziewczynę mógł ktoś wyrzucić? A jeśli tak, to dlaczego? Po co Magda pojechała do Egiptu?".



"Nie może to być pierwsza rozmowa"



Jednym z tajemniczych wątków w sprawie jest m.in. nagranie rozmowy Magdaleny Żuk ze swoim ówczesnym partnerem Markusem.



- Albo ktoś się chciał wybielić, albo z góry przesądzał, co tam się stanie za chwilę i chciał mieć alibi. Nie może być to pierwsza rozmowa, bo przy pierwszej rozmowie jesteśmy zaskoczeni, więc skąd tutaj takiej przygotowanie - mówi detektyw Popowski.



- Mówi się, że muzułmanie nie piją, a wystarczy z niektórymi porozmawiać, że piją wieczorem, bo wtedy Allah nie widzi - stwierdził detektyw.



Jak dodał, "być może jest też tak, że wystarczy wypłynąć na wody eksterytorialne Egiptu, znaleźć się ok. 18 mil morskich, czyli ok. 20 km poza linią brzegu, by być na wodach eksterytorialnych, gdzie jest już zupełnie inne prawo".



- Mogła zostać zmanipulowana, po co tam jedzie. Mogli jej powiedzieć, że: słuchaj, zatańczysz w kilku klubach, może zostaniesz modelką, może potrzeba, żebyś usiadła na jakimś przyjęciu z szejkiem, a to, co się później wydarzyło, mogło ją przerosnąć - tłumaczy detektyw.



