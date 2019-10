Ostatnia szansa Wojciechowskiego. Ruszyło dodatkowe wysłuchanie w PE

We wtorek o godz. 11 na posiedzeniu komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się dodatkowe wysłuchanie polskiego kandydata Janusza Wojciechowskiego. PiS jest dobrej myśli, że proces zakończy się pozytywnie.

Wojciechowski powiedział na wstępie, że podczas drugiego wysłuchania chce bardziej szczegółowo przedstawić swoją wizję. Szybko porzucił język angielski i zaczął prezentować swoje pomysły co do rolnictwa po polsku. Podczas pierwszego wysłuchania cały czas mówił po angielsku.

Jak powiedział, rolnictwo europejskie musi być konkurencyjne, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 500 mln obywateli, a to wymaga funduszy. - Będę bronił silnego i odpowiedniego budżetu na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, żeby tworzyć tam miejsca pracy, żeby zapewnić godne warunki życia - wskazał Wojciechowski.

Dodał, że będzie popierał ograniczenia biurokracji w rolnictwie, aby rolnicy zajmowali się ziemią i zwierzętami, a nie wypełnianiem formularzy.

"Jesteśmy dobrej myśli"

Koordynatorzy grup politycznych zdecydowali w poniedziałek, że odpowiedzi na dodatkowe pytania kandydata na komisarza UE ds. rolnictwa są niewystarczające i trzeba zorganizować kolejne wysłuchanie dla niego.

- Będzie dobrze - powiedział dziennikarzom wchodząc na salę Wojciechowskiego.

- Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieje, że to przesłuchanie już wystarczy i Janusz Wojciechowski zostanie komisarzem" - przekonywała była premier, obecnie europoseł Beata Szydło.

Półtoragodzinne wysłuchanie to ostatnia szansa Polaka, żeby zdobyć przychylność eurodeputowanych. W przeciwnym razie może on nie dostać pozytywnej rekomendacji do zasiadania w Komisji Europejskiej.

msl/ml/dk/ PAP, Polsat News