Szef SLD: nigdy się nie zgodzimy na to, żeby były zabierane jakiekolwiek prawa nabyte

Nigdy się nie zgodzimy na to, żeby ludziom były zabierane jakiekolwiek prawa nabyte ze względu na to, że jakiejś władzy się nie podobają - mówił w Szczecie szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

Podczas konferencji w Szczecinie, na której prezentowani byli kandydaci lewicy w okręgu, Czarzasty mówił o polityce historycznej.

- Chcieliśmy z wielkim szacunkiem, w tym miejscu, po pierwsze - pokłonić się tym, którzy walczyli i doprowadzili do tego, że to miejsce możemy nazywać Polską. Bez względu na to czy byli to żołnierze polscy, czy byli to żołnierze radzieccy - powiedział i dodał, że żołnierzy radzieckich zginęło w Polsce ok. 700 tys.

- Ci ludzie nas wyzwolili, ci ludzie dali nam wolność od Niemiec i od Niemców, od faszystów - podkreślał.

- Zawsze jak mówię o tym, to padają takie zarzuty, że jednocześnie żołnierze radzieccy przynieśli nam inne zniewolenie - tak, to prawda. Ale zawsze sobie w takim momencie zadaję pytanie, czy ktoś, kto nie miał wolności mógł dać wolność komuś? Tak naprawdę tę wolność, o której Polska marzyła i którą dostała po 1990 roku pełną, powinni wywalczyć dla nas Amerykanie i Anglicy jak siedzieli przy stole, gdzie decydowali w trakcie wojny i po wojnie o nowym podziale granic, o nowych podziałach strefy wpływu - powiedział.

"Były to czasy młodości naszych rodziców, naszych dziadków"

Czarzasty zaznaczał, że w narracji prawicowej źle mówi się o czasach PRL.

- Bez względu na to, co o tych czasach myślicie, to były to czasy młodości naszych rodziców, naszych dziadków i ludzi, którzy odbudowali to miejsce - mówił.

Szef SLD mówił, że lewica ma szacunek do żołnierzy, czy do osób, które odbudowywali Polskę.

- Ten szacunek lewica będzie miała do was zawsze. Ten szacunek będzie miała lewica do ludzi aktywnych do 1990 roku - podkreślał.

- Nigdy się nie zgodzimy na to, a jeżeli to się stanie, to będziemy ten proces odwracać, żeby były zabierane jakiekolwiek prawa nabyte ludziom ze względu na to, że jakiejś władzy się nie podobają - dodał.

- Te prawa nabyte zostały zabrane swego czasu służbom mundurowym. W pierwszej kolejności przez Platformę Obywatelską, w następnej kolejności przez PiS - mówił.

- W Sejmie do tej pory w zamrażarce leży następna ustawa, która potencjalnie mogłaby zabrać prawa nabyte żołnierzy - dodał.

"Bezpieczeństwo może wam dać władza demokratyczna"



Czarzasty zwrócił się do żołnierzy: nie wierzcie, że jesteście do końca pod tym względem bezpieczni.

- Bezpieczeństwo może wam dać władza demokratyczna, w której lewica będzie współrządziła dlatego, że nie może być tak, że ze względów ideologicznych jakakolwiek władza zabiera jakiekolwiek grupie prawa nabyte. Dzisiaj to były służby mundurowe, jutro to będą żołnierze, pojutrze to będą niepokorni nauczyciele, potem będą niepokorni prokuratorzy, potem będą niepokorni sędziowie - nie zgadzamy się na to - mówił.

- Co raz zostało dane w imię prawa, powinno być zawsze u tych ludzi, którzy zostali tym obdarowani. Prawa nabyte są święte - podkreślał.

dc/ PAP