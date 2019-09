Groźby pod adresem Lubnauer, prezydent w USA. "Polityka na Ostro": Wilk, Mroczek, Rozenek i Kanthak

Mail z pogróżkami wysłany przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej do Katarzyny Lubnauer; kontrowersje związane z kamienicą, która należała do nowego szefa NIK Mariana Banasia i wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych - to tematy, które poruszy Agnieszka Gozdyra w "Polityce na Ostro". Transmisja na antenie Polsat News i w portalu polsatnews.pl od 20:00.