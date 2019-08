O braku wsparcia lewicy dla Moniki Jaruzelskiej przed wyborami. "Polityka na Ostro" od g. 20

Monika Jaruzelska ma być kandydatką Polskiej Lewicy do Senatu. Nie dostała miejsca na warszawskich listach wyborczych SLD, choć Włodzimierz Czarzasty dawał jej słowo honoru, że wystartuje do parlamentu z list partii. W "Polityce na Ostro" Agnieszka Gozdyra zapyta polityk, jak to jest ze wsparciem kobiet przez lewicowych działaczy. Transmisja od. godz. 20 w Polsat News i na polsatnews.pl.