Sencow przewieziony z kolonii karnej do aresztu w Moskwie. W piątek ma wrócić na Ukrainę

Ukraiński reżyser Ołeh Sencow, skazany w Rosji na 20 lat więzienia pod zarzutem terroryzmu, został przewieziony z kolonii karnej, gdzie odbywał wyrok, do więzienia w Moskwie w ramach procesu wymiany więźniów między Rosją i Ukrainą - podały w czwartek media. Wymiana więźniów oczekiwana jest w piątek - oświadczył deputowany do ukraińskiego parlamentu Achtem Czyjhoz.

"Sencow został skierowany z kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, gdzie odbywał karę, do Moskwy" - powiedziało agencji Interfax-Ukraina poinformowane źródło. Jak dodało, Sencow jest już w Moskwie i nastąpiło to "w ramach trwającego procesu wymiany" więźniów.

Według tej agencji Sencow trafił do aresztu śledczego w moskiewskim więzieniu Butyrki. O przewiezieniu Sencowa z kolonii karnej do Moskwy poinformowała także agencja TASS, nie precyzując jednak, do którego aresztu został przetransportowany. Inne media podały, że Sencow jest w więzieniu Lefortowo w stolicy Rosji.

Adwokat Sencowa Dmitrij Dinze nie potwierdził informacji o przewiezieniu reżysera z kolonii karnej. Obrońca powiedział, że kilka dni temu Sencow nadal przebywał w kolonii karnej w mieście Łabytnangi na rosyjskiej Dalekiej Północy.

"Ważne, że proces ruszył"

- Ołeh Sencow jest w (moskiewskim więzieniu) Lefortowo. Według moich informacji w piątek powinni przybyć (na Ukrainę), wszyscy razem. Są to jedynie wstępne informacje. Ja sam przeszedłem tę drogę i wiem, że możliwe są zmiany. Ważne jest, że proces ruszył - powiedział dziennikarzom w czwartek wiceszef samorządu Tatarów krymskich, Medżlisu Achtem Czyjhoz po uroczystości zaprzysiężenia nowego parlamentu, w którym jest posłem partii Europejska Solidarność byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Czyjhoz został skazany we wrześniu 2017 roku przez rosyjski sąd na Krymie na osiem lat kolonii karnej za sprzeciw wobec dokonanej przez Rosję aneksji półwyspu. W 2017 roku rosyjskie władze przekazały go Turcji, skąd powrócił na Ukrainę.

Kreml nie komentuje

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie skomentował doniesień dotyczących Sencowa. Potwierdził tylko, że Rosja i Ukraina kontaktują się w sprawie wymiany osób przetrzymywanych przez obie strony.

Nie odpowiedział także na pytanie, czy zwolnienie z aresztu na Ukrainie dziennikarza rosyjskich mediów Kyryła Wyszynskiego należy uważać za początek procesu wymiany więźniów.

Pieskow zapowiedział, że Kreml oficjalnie poinformuje o rozpoczęciu procesu wymiany jeńców, jednak na razie nie jest do tego gotowy. Przyznał, że istnieją "pewne kontakty" pomiędzy Moskwą i Kijowem w tej kwestii.

Wymiana więźniów

W ostatnich dniach media w Rosji podają informacje o dobiegających końca rozmowach między Rosją i Ukrainą na temat wymiany więźniów i osób przetrzymywanych przez oba kraje. Według tych doniesień wymiana może nastąpić do końca sierpnia i objąć 60-70 osób, po 30-35 osób z każdej ze stron.

Media rosyjskie cytują prorosyjskiego polityka ukraińskiego Wiktora Medwedczuka, który uczestniczył w rozmowach o wymianie więźniów i który powiedział w czwartek, że negocjacje nadal trwają. "Wiem, że takie rozmowy są prowadzone, ale nie ma jeszcze ostatecznego wariantu. Nie rozstrzygnięto również ostatecznie kwestii (...) Sencowa" - powiedział Medwedczuk.

145 dni głodówki

Na Ukrainie sąd w Kijowie zadecydował w środę o zwolnieniu z aresztu dziennikarza rosyjskiej agencji RIA Nowosti, Kyryła (Kiriłła) Wyszynskiego. Decyzja ta nie była oczekiwana - jeszcze kilka dni temu media w Rosji prognozowały, że planowana wymiana nie obejmie najbardziej znanych więźniów, takich jak Wyszynski i właśnie Sencow. Oceniano, że ich uwolnienie wymagać będzie innego mechanizmu niż prognozowana wymiana. Wskazywano zarazem, że Wyszynski ma dla Rosji znaczenie priorytetowe.

W zeszłym roku Sencow prowadził trwającą 145 dni głodówkę w kolonii karnej, domagając się zwolnienia przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach obywateli Ukrainy. 21 sierpnia br. media w Rosji podały, że pięć osób znajdujących się na "liście Sencowa" zostało przewiezionych do Moskwy z rosyjskich kolonii karnych. Oceniano, że jest to krok w kierunku przekazania ich na Ukrainę w celu dalszego odbywania kary.

Pochodzący z Krymu Sencow został skazany przez rosyjski sąd w sierpniu 2015 roku na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser zaprzeczał tym oskarżeniom i twierdził, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny. Proces Sencowa był krytykowany przez międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka. Z apelami o uwolnienie artysty wielokrotnie zwracali się do Rosji zachodni politycy oraz przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych.

